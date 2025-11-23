Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Aave Base GHO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WABASGHO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Aave Base GHO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Aave Base GHO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped Aave Base GHO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Base GHO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.027 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Base GHO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0783 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WABASGHO ateities kaina yra $ 1.1322 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WABASGHO ateities kaina yra $ 1.1888 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WABASGHO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2483, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WABASGHO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3107, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Aave Base GHO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1350 prekybos kainą.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Aave Base GHO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4777 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.027
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0783
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1322
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1888
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2483
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3107
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3762
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4450
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5173
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5932
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6728
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7565
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8443
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9365
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0333
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1350
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Aave Base GHO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 1.027
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 1.0271
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0279
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 1.0312
    0.41%
Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WABASGHO kaina yra $1.027. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WABASGHO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0271. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WABASGHO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0279. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WABASGHO kaina yra $1.0312. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Aave Base GHO kainų statistika

--
----

--

$ 9.08M
$ 9.08M$ 9.08M

8.85M
8.85M 8.85M

--
----

--

Naujausia WABASGHO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WABASGHO turi 8.85M apyvartą ir $ 9.08M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Aave Base GHO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Aave Base GHO, dabartinė Wrapped Aave Base GHO kaina yra 1.027USD. Apyvartinė Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) pasiūla yra 8.85M WABASGHO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,078,540.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.14%
    $ 0.001403
    $ 1.041
    $ 1.009
  • 7 dienos
    -0.89%
    $ -0.009194
    $ 1.0414
    $ 1.0160
  • 30 dienų
    -1.51%
    $ -0.015607
    $ 1.0414
    $ 1.0160
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Aave Base GHO kaina pasikeitė $0.001403, atspindinti 0.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Aave Base GHO buvo prekiaujama aukščiausia $1.0414 ir žemiausia $1.0160. Kainos pokytis buvo -0.89%. Ši naujausia tendencija parodo WABASGHO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Aave Base GHO įvyko -1.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.015607 vertę. Tai rodo, kad WABASGHO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) kainų prognozės modulis?

Wrapped Aave Base GHO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WABASGHO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Aave Base GHO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WABASGHO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Aave Base GHO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WABASGHO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WABASGHO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Aave Base GHO potencialą.

Kodėl WABASGHO kainų prognozė yra svarbi?

WABASGHO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WABASGHO dabar?
Pagal jūsų prognozes, WABASGHO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WABASGHO kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WABASGHO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WABASGHO 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WABASGHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WABASGHO kaina 2027 m.?
Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WABASGHO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WABASGHO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WABASGHO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WABASGHO 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WABASGHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WABASGHO kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WABASGHO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.