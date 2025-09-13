Worms Among Us (WORMS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Worms Among Us kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WORMS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Worms Among Us kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Worms Among Us kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:49:01(UTC+8)

Worms Among Us Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Worms Among Us galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000014 prekybos kainą 2025 m.

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Worms Among Us galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000015 prekybos kainą 2026 m.

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WORMS ateities kaina yra $ 0.000016 su 10.25% augimo norma.

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WORMS ateities kaina yra $ 0.000017 su 15.76% augimo norma.

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WORMS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000018, o augimo norma – 21.55%.

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WORMS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000019, o augimo norma – 27.63%.

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Worms Among Us kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000031 prekybos kainą.

Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Worms Among Us kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000050 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000014
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000015
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000016
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000017
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000018
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000019
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000019
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000020
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000022
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000023
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000024
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000025
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000026
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000028
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000029
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000031
    107.89%
Trumpalaikės Worms Among Us kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000014
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000014
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000014
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000014
    0.41%
Worms Among Us (WORMS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WORMS kaina yra $0.000014. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Worms Among Us (WORMS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WORMS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000014. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Worms Among Us (WORMS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WORMS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000014. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Worms Among Us (WORMS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WORMS kaina yra $0.000014. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Worms Among Us kainų statistika

--

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

985.70M
985.70M 985.70M

Naujausia WORMS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WORMS turi 985.70M apyvartą ir $ 14.70K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Worms Among Us istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Worms Among Us, dabartinė Worms Among Us kaina yra 0.000014USD. Apyvartinė Worms Among Us (WORMS) pasiūla yra 985.70M WORMS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,702.41.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.000015
    $ 0.000015
  • 30 dienų
    -3.36%
    $ -0.000000
    $ 0.000015
    $ 0.000014
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Worms Among Us kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Worms Among Us buvo prekiaujama aukščiausia $0.000015 ir žemiausia $0.000015. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo WORMS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Worms Among Us įvyko -3.36%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000000 vertę. Tai rodo, kad WORMS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Worms Among Us (WORMS) kainų prognozės modulis?

Worms Among Us Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WORMS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Worms Among Us ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WORMS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Worms Among Us kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WORMS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WORMS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Worms Among Us potencialą.

Kodėl WORMS kainų prognozė yra svarbi?

WORMS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WORMS dabar?
Pagal jūsų prognozes, WORMS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WORMS kainų prognozė?
Remiantis Worms Among Us (WORMS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WORMS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WORMS 2026 m.?
1 vieneto Worms Among Us (WORMS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WORMS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WORMS kaina 2027 m.?
Worms Among Us (WORMS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WORMS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WORMS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Worms Among Us (WORMS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WORMS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Worms Among Us (WORMS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WORMS 2030 m.?
1 vieneto Worms Among Us (WORMS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WORMS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WORMS kainų prognozė 2040 metams?
Worms Among Us (WORMS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WORMS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.