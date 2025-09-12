Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Worlds First Memecoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LOLCOIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Worlds First Memecoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Worlds First Memecoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Worlds First Memecoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Worlds First Memecoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004129 prekybos kainą 2025 m.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Worlds First Memecoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004335 prekybos kainą 2026 m.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LOLCOIN ateities kaina yra $ 0.004552 su 10.25% augimo norma.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LOLCOIN ateities kaina yra $ 0.004779 su 15.76% augimo norma.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOLCOIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005018, o augimo norma – 21.55%.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOLCOIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005269, o augimo norma – 27.63%.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Worlds First Memecoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008584 prekybos kainą.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Worlds First Memecoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013982 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004129
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004335
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004552
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004779
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005018
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005269
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005533
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005810
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006100
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006405
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006725
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007062
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007415
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007786
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008175
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008584
    107.89%
Trumpalaikės Worlds First Memecoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004129
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004129
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004133
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004146
    0.41%
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LOLCOIN kaina yra $0.004129. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LOLCOIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004129. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LOLCOIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004133. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LOLCOIN kaina yra $0.004146. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Worlds First Memecoin kainų statistika

--
----

--

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

999.61M
999.61M 999.61M

--
----

--

Naujausia LOLCOIN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LOLCOIN turi 999.61M apyvartą ir $ 4.01M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Worlds First Memecoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Worlds First Memecoin, dabartinė Worlds First Memecoin kaina yra 0.004129USD. Apyvartinė Worlds First Memecoin (LOLCOIN) pasiūla yra 999.61M LOLCOIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,013,931.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -4.55%
    $ -0.000197
    $ 0.004334
    $ 0.003403
  • 7 dienos
    -32.12%
    $ -0.001326
    $ 0.006372
    $ 0.002242
  • 30 dienų
    67.60%
    $ 0.002791
    $ 0.006372
    $ 0.002242
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Worlds First Memecoin kaina pasikeitė $-0.000197, atspindinti -4.55% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Worlds First Memecoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.006372 ir žemiausia $0.002242. Kainos pokytis buvo -32.12%. Ši naujausia tendencija parodo LOLCOIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Worlds First Memecoin įvyko 67.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002791 vertę. Tai rodo, kad LOLCOIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Worlds First Memecoin (LOLCOIN) kainų prognozės modulis?

Worlds First Memecoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LOLCOIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Worlds First Memecoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LOLCOIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Worlds First Memecoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LOLCOIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LOLCOIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Worlds First Memecoin potencialą.

Kodėl LOLCOIN kainų prognozė yra svarbi?

LOLCOIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LOLCOIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, LOLCOIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LOLCOIN kainų prognozė?
Remiantis Worlds First Memecoin (LOLCOIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LOLCOIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LOLCOIN 2026 m.?
1 vieneto Worlds First Memecoin (LOLCOIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOLCOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LOLCOIN kaina 2027 m.?
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LOLCOIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LOLCOIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LOLCOIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LOLCOIN 2030 m.?
1 vieneto Worlds First Memecoin (LOLCOIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOLCOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LOLCOIN kainų prognozė 2040 metams?
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LOLCOIN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.