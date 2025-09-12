World Friendship Cash (WFCA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite World Friendship Cash kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WFCA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte World Friendship Cash kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

World Friendship Cash kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:48:10(UTC+8)

World Friendship Cash Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, World Friendship Cash galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.029979 prekybos kainą 2025 m.

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, World Friendship Cash galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031478 prekybos kainą 2026 m.

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WFCA ateities kaina yra $ 0.033052 su 10.25% augimo norma.

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WFCA ateities kaina yra $ 0.034705 su 15.76% augimo norma.

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WFCA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.036440, o augimo norma – 21.55%.

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WFCA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.038262, o augimo norma – 27.63%.

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. World Friendship Cash kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.062325 prekybos kainą.

World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. World Friendship Cash kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.101521 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.029979
    0.00%
  • 2026
    $ 0.031478
    5.00%
  • 2027
    $ 0.033052
    10.25%
  • 2028
    $ 0.034705
    15.76%
  • 2029
    $ 0.036440
    21.55%
  • 2030
    $ 0.038262
    27.63%
  • 2031
    $ 0.040175
    34.01%
  • 2032
    $ 0.042184
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.044293
    47.75%
  • 2034
    $ 0.046508
    55.13%
  • 2035
    $ 0.048833
    62.89%
  • 2036
    $ 0.051275
    71.03%
  • 2037
    $ 0.053839
    79.59%
  • 2038
    $ 0.056531
    88.56%
  • 2039
    $ 0.059357
    97.99%
  • 2040
    $ 0.062325
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės World Friendship Cash kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.029979
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.029983
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.030008
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.030102
    0.41%
World Friendship Cash (WFCA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WFCA kaina yra $0.029979. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

World Friendship Cash (WFCA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WFCA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.029983. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

World Friendship Cash (WFCA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WFCA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.030008. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

World Friendship Cash (WFCA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WFCA kaina yra $0.030102. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė World Friendship Cash kainų statistika

--
----

--

$ 12.42M
$ 12.42M$ 12.42M

414.58M
414.58M 414.58M

--
----

--

Naujausia WFCA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WFCA turi 414.58M apyvartą ir $ 12.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

World Friendship Cash istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje World Friendship Cash, dabartinė World Friendship Cash kaina yra 0.029979USD. Apyvartinė World Friendship Cash (WFCA) pasiūla yra 414.58M WFCA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12,415,387.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.65%
    $ -0.000505
    $ 0.031101
    $ 0.029947
  • 7 dienos
    -11.30%
    $ -0.003388
    $ 0.040730
    $ 0.030037
  • 30 dienų
    -21.07%
    $ -0.006319
    $ 0.040730
    $ 0.030037
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas World Friendship Cash kaina pasikeitė $-0.000505, atspindinti -1.65% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas World Friendship Cash buvo prekiaujama aukščiausia $0.040730 ir žemiausia $0.030037. Kainos pokytis buvo -11.30%. Ši naujausia tendencija parodo WFCA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį World Friendship Cash įvyko -21.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006319 vertę. Tai rodo, kad WFCA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia World Friendship Cash (WFCA) kainų prognozės modulis?

World Friendship Cash Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WFCA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius World Friendship Cash ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WFCA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti World Friendship Cash kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WFCA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WFCA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą World Friendship Cash potencialą.

Kodėl WFCA kainų prognozė yra svarbi?

WFCA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WFCA dabar?
Pagal jūsų prognozes, WFCA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WFCA kainų prognozė?
Remiantis World Friendship Cash (WFCA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WFCA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WFCA 2026 m.?
1 vieneto World Friendship Cash (WFCA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WFCA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WFCA kaina 2027 m.?
World Friendship Cash (WFCA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WFCA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WFCA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, World Friendship Cash (WFCA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WFCA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, World Friendship Cash (WFCA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WFCA 2030 m.?
1 vieneto World Friendship Cash (WFCA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WFCA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WFCA kainų prognozė 2040 metams?
World Friendship Cash (WFCA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WFCA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:48:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.