Wizard Gang (WIZARD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wizard Gang kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WIZARD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wizard Gang kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wizard Gang kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:14:48(UTC+8)

Wizard Gang Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wizard Gang galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002019 prekybos kainą 2025 m.

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wizard Gang galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002120 prekybos kainą 2026 m.

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WIZARD ateities kaina yra $ 0.002226 su 10.25% augimo norma.

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WIZARD ateities kaina yra $ 0.002338 su 15.76% augimo norma.

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WIZARD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002454, o augimo norma – 21.55%.

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WIZARD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002577, o augimo norma – 27.63%.

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wizard Gang kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004198 prekybos kainą.

Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wizard Gang kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006839 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002019
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002120
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002226
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002338
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002454
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002577
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002706
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002841
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002984
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003133
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003289
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003454
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003627
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003808
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003998
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004198
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wizard Gang kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002019
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002020
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002021
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002028
    0.41%
Wizard Gang (WIZARD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WIZARD kaina yra $0.002019. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wizard Gang (WIZARD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WIZARD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002020. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wizard Gang (WIZARD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WIZARD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002021. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wizard Gang (WIZARD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WIZARD kaina yra $0.002028. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wizard Gang kainų statistika

--
----

--

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

999.84M
999.84M 999.84M

--
----

--

Naujausia WIZARD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WIZARD turi 999.84M apyvartą ir $ 2.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wizard Gang istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wizard Gang, dabartinė Wizard Gang kaina yra 0.002019USD. Apyvartinė Wizard Gang (WIZARD) pasiūla yra 999.84M WIZARD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,019,397.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    10.32%
    $ 0.000188
    $ 0.002090
    $ 0.001746
  • 7 dienos
    -16.89%
    $ -0.000341
    $ 0.004301
    $ 0.001735
  • 30 dienų
    -52.28%
    $ -0.001056
    $ 0.004301
    $ 0.001735
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wizard Gang kaina pasikeitė $0.000188, atspindinti 10.32% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wizard Gang buvo prekiaujama aukščiausia $0.004301 ir žemiausia $0.001735. Kainos pokytis buvo -16.89%. Ši naujausia tendencija parodo WIZARD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wizard Gang įvyko -52.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001056 vertę. Tai rodo, kad WIZARD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wizard Gang (WIZARD) kainų prognozės modulis?

Wizard Gang Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WIZARD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wizard Gang ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WIZARD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wizard Gang kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WIZARD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WIZARD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wizard Gang potencialą.

Kodėl WIZARD kainų prognozė yra svarbi?

WIZARD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WIZARD dabar?
Pagal jūsų prognozes, WIZARD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WIZARD kainų prognozė?
Remiantis Wizard Gang (WIZARD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WIZARD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WIZARD 2026 m.?
1 vieneto Wizard Gang (WIZARD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WIZARD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WIZARD kaina 2027 m.?
Wizard Gang (WIZARD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WIZARD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WIZARD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wizard Gang (WIZARD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WIZARD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wizard Gang (WIZARD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WIZARD 2030 m.?
1 vieneto Wizard Gang (WIZARD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WIZARD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WIZARD kainų prognozė 2040 metams?
Wizard Gang (WIZARD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WIZARD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.