Weird Medieval Memes (WMM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Weird Medieval Memes kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WMM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Weird Medieval Memes kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Weird Medieval Memes kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:29:10(UTC+8)

Weird Medieval Memes Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Weird Medieval Memes galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000252 prekybos kainą 2025 m.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Weird Medieval Memes galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000264 prekybos kainą 2026 m.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WMM ateities kaina yra $ 0.000278 su 10.25% augimo norma.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WMM ateities kaina yra $ 0.000291 su 15.76% augimo norma.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WMM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000306, o augimo norma – 21.55%.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WMM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000321, o augimo norma – 27.63%.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Weird Medieval Memes kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000524 prekybos kainą.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Weird Medieval Memes kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000854 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000252
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000264
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000278
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000291
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000306
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000321
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000337
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000354
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000372
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000391
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000410
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000431
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000452
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000475
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000499
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000524
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Weird Medieval Memes kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000252
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000252
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000252
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000253
    0.41%
Weird Medieval Memes (WMM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WMM kaina yra $0.000252. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WMM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000252. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WMM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000252. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Weird Medieval Memes (WMM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WMM kaina yra $0.000253. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Weird Medieval Memes kainų statistika

--
----

--

$ 252.10K
$ 252.10K$ 252.10K

999.85M
999.85M 999.85M

--
----

--

Naujausia WMM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WMM turi 999.85M apyvartą ir $ 252.10K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Weird Medieval Memes istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Weird Medieval Memes, dabartinė Weird Medieval Memes kaina yra 0.000252USD. Apyvartinė Weird Medieval Memes (WMM) pasiūla yra 999.85M WMM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $252,101.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.82%
    $ 0
    $ 0.000257
    $ 0.000240
  • 7 dienos
    12.36%
    $ 0.000031
    $ 0.000257
    $ 0.000216
  • 30 dienų
    1.22%
    $ 0.000003
    $ 0.000257
    $ 0.000216
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Weird Medieval Memes kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.82% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Weird Medieval Memes buvo prekiaujama aukščiausia $0.000257 ir žemiausia $0.000216. Kainos pokytis buvo 12.36%. Ši naujausia tendencija parodo WMM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Weird Medieval Memes įvyko 1.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000003 vertę. Tai rodo, kad WMM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Weird Medieval Memes (WMM) kainų prognozės modulis?

Weird Medieval Memes Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WMM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Weird Medieval Memes ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WMM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Weird Medieval Memes kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WMM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WMM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Weird Medieval Memes potencialą.

Kodėl WMM kainų prognozė yra svarbi?

WMM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WMM dabar?
Pagal jūsų prognozes, WMM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WMM kainų prognozė?
Remiantis Weird Medieval Memes (WMM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WMM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WMM 2026 m.?
1 vieneto Weird Medieval Memes (WMM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WMM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WMM kaina 2027 m.?
Weird Medieval Memes (WMM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WMM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WMM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Weird Medieval Memes (WMM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WMM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Weird Medieval Memes (WMM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WMM 2030 m.?
1 vieneto Weird Medieval Memes (WMM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WMM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WMM kainų prognozė 2040 metams?
Weird Medieval Memes (WMM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WMM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:29:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.