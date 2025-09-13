Weblume AI (WLAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Weblume AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WLAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Weblume AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Weblume AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Weblume AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Weblume AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009817 prekybos kainą 2025 m.

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Weblume AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010307 prekybos kainą 2026 m.

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WLAI ateities kaina yra $ 0.010823 su 10.25% augimo norma.

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WLAI ateities kaina yra $ 0.011364 su 15.76% augimo norma.

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.011932, o augimo norma – 21.55%.

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012529, o augimo norma – 27.63%.

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Weblume AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020409 prekybos kainą.

Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Weblume AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.033244 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009817
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010307
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010823
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011364
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011932
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012529
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013155
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013813
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014504
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015229
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015991
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016790
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017630
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018511
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019437
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020409
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Weblume AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.009817
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.009818
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009826
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.009857
    0.41%
Weblume AI (WLAI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WLAI kaina yra $0.009817. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Weblume AI (WLAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WLAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009818. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Weblume AI (WLAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WLAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009826. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Weblume AI (WLAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WLAI kaina yra $0.009857. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Weblume AI kainų statistika

--
----

--

$ 98.09K
$ 98.09K$ 98.09K

10.00M
10.00M 10.00M

--
----

--

Naujausia WLAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WLAI turi 10.00M apyvartą ir $ 98.09K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Weblume AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Weblume AI, dabartinė Weblume AI kaina yra 0.009817USD. Apyvartinė Weblume AI (WLAI) pasiūla yra 10.00M WLAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $98,092.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.58%
    $ 0.000338
    $ 0.009809
    $ 0.009228
  • 7 dienos
    -24.51%
    $ -0.002406
    $ 0.022567
    $ 0.009245
  • 30 dienų
    -61.56%
    $ -0.006043
    $ 0.022567
    $ 0.009245
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Weblume AI kaina pasikeitė $0.000338, atspindinti 3.58% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Weblume AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.022567 ir žemiausia $0.009245. Kainos pokytis buvo -24.51%. Ši naujausia tendencija parodo WLAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Weblume AI įvyko -61.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006043 vertę. Tai rodo, kad WLAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Weblume AI (WLAI) kainų prognozės modulis?

Weblume AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WLAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Weblume AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WLAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Weblume AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WLAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WLAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Weblume AI potencialą.

Kodėl WLAI kainų prognozė yra svarbi?

WLAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WLAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, WLAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WLAI kainų prognozė?
Remiantis Weblume AI (WLAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WLAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WLAI 2026 m.?
1 vieneto Weblume AI (WLAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WLAI kaina 2027 m.?
Weblume AI (WLAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WLAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WLAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Weblume AI (WLAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WLAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Weblume AI (WLAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WLAI 2030 m.?
1 vieneto Weblume AI (WLAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WLAI kainų prognozė 2040 metams?
Weblume AI (WLAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WLAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.