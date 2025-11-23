Vouch Staked PLS (VPLS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vouch Staked PLS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VPLS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vouch Staked PLS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vouch Staked PLS kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:14:02(UTC+8)

Vouch Staked PLS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vouch Staked PLS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vouch Staked PLS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VPLS ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VPLS ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VPLS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VPLS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vouch Staked PLS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vouch Staked PLS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vouch Staked PLS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Vouch Staked PLS (VPLS) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma VPLS kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė VPLS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VPLS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vouch Staked PLS (VPLS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VPLS kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vouch Staked PLS kainų statistika

--

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

133.87B
133.87B 133.87B

Naujausia VPLS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VPLS turi 133.87B apyvartą ir $ 2.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Vouch Staked PLS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vouch Staked PLS, dabartinė Vouch Staked PLS kaina yra 0USD. Apyvartinė Vouch Staked PLS (VPLS) pasiūla yra 133.87B VPLS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,772,551.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    8.52%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -15.50%
    $ 0
    $ 0.000032
    $ 0.000019
  • 30 dienų
    -35.20%
    $ 0
    $ 0.000032
    $ 0.000019
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vouch Staked PLS kaina pasikeitė $0, atspindinti 8.52% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vouch Staked PLS buvo prekiaujama aukščiausia $0.000032 ir žemiausia $0.000019. Kainos pokytis buvo -15.50%. Ši naujausia tendencija parodo VPLS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vouch Staked PLS įvyko -35.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad VPLS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vouch Staked PLS (VPLS) kainų prognozės modulis?

Vouch Staked PLS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VPLS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vouch Staked PLS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VPLS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vouch Staked PLS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VPLS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VPLS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vouch Staked PLS potencialą.

Kodėl VPLS kainų prognozė yra svarbi?

VPLS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VPLS dabar?
Pagal jūsų prognozes, VPLS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VPLS kainų prognozė?
Remiantis Vouch Staked PLS (VPLS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VPLS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VPLS 2026 m.?
1 vieneto Vouch Staked PLS (VPLS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VPLS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VPLS kaina 2027 m.?
Vouch Staked PLS (VPLS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VPLS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VPLS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vouch Staked PLS (VPLS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VPLS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vouch Staked PLS (VPLS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VPLS 2030 m.?
1 vieneto Vouch Staked PLS (VPLS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VPLS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VPLS kainų prognozė 2040 metams?
Vouch Staked PLS (VPLS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VPLS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.