VNX Swiss Franc (VCHF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VNX Swiss Franc kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VCHF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VNX Swiss Franc kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VNX Swiss Franc kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
VNX Swiss Franc Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VNX Swiss Franc galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.26 prekybos kainą 2025 m.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VNX Swiss Franc galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.3230 prekybos kainą 2026 m.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VCHF ateities kaina yra $ 1.3891 su 10.25% augimo norma.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VCHF ateities kaina yra $ 1.4586 su 15.76% augimo norma.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VCHF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.5315, o augimo norma – 21.55%.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VCHF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.6081, o augimo norma – 27.63%.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VNX Swiss Franc kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.6194 prekybos kainą.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VNX Swiss Franc kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.2668 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.26
    0.00%
  • 2026
    $ 1.3230
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3891
    10.25%
  • 2028
    $ 1.4586
    15.76%
  • 2029
    $ 1.5315
    21.55%
  • 2030
    $ 1.6081
    27.63%
  • 2031
    $ 1.6885
    34.01%
  • 2032
    $ 1.7729
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.8615
    47.75%
  • 2034
    $ 1.9546
    55.13%
  • 2035
    $ 2.0524
    62.89%
  • 2036
    $ 2.1550
    71.03%
  • 2037
    $ 2.2627
    79.59%
  • 2038
    $ 2.3759
    88.56%
  • 2039
    $ 2.4947
    97.99%
  • 2040
    $ 2.6194
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VNX Swiss Franc kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.26
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.2601
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.2612
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.2651
    0.41%
VNX Swiss Franc (VCHF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VCHF kaina yra $1.26. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VCHF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.2601. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VCHF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.2612. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VNX Swiss Franc (VCHF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VCHF kaina yra $1.2651. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VNX Swiss Franc kainų statistika

--
----

--

$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M

4.07M
4.07M 4.07M

--
----

--

Naujausia VCHF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertės pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VCHF turi 4.07M apyvartą ir $ 5.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

VNX Swiss Franc istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VNX Swiss Franc, dabartinė VNX Swiss Franc kaina yra 1.26USD. Apyvartinė VNX Swiss Franc (VCHF) pasiūla yra 4.07M VCHF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,111,773.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.13%
    $ 0.001607
    $ 1.26
    $ 1.25
  • 7 dienos
    0.80%
    $ 0.010029
    $ 1.2706
    $ 1.2418
  • 30 dienų
    0.94%
    $ 0.011813
    $ 1.2706
    $ 1.2418
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VNX Swiss Franc kaina pasikeitė $0.001607, atspindinti 0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VNX Swiss Franc buvo prekiaujama aukščiausia $1.2706 ir žemiausia $1.2418. Kainos pokytis buvo 0.80%. Ši naujausia tendencija parodo VCHF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VNX Swiss Franc įvyko 0.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.011813 vertę. Tai rodo, kad VCHF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia VNX Swiss Franc (VCHF) kainų prognozės modulis?

VNX Swiss Franc Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VCHF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VNX Swiss Franc ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VCHF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VNX Swiss Franc kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VCHF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VCHF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VNX Swiss Franc potencialą.

Kodėl VCHF kainų prognozė yra svarbi?

VCHF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VCHF dabar?
Pagal jūsų prognozes, VCHF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VCHF kainų prognozė?
Remiantis VNX Swiss Franc (VCHF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VCHF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VCHF 2026 m.?
1 vieneto VNX Swiss Franc (VCHF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VCHF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VCHF kaina 2027 m.?
VNX Swiss Franc (VCHF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VCHF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VCHF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VNX Swiss Franc (VCHF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VCHF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VNX Swiss Franc (VCHF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VCHF 2030 m.?
1 vieneto VNX Swiss Franc (VCHF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VCHF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VCHF kainų prognozė 2040 metams?
VNX Swiss Franc (VCHF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VCHF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.