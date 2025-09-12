VNX Gold (VNXAU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VNX Gold kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VNXAU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VNX Gold kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VNX Gold kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
VNX Gold Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VNX Gold galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 117.52 prekybos kainą 2025 m.

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VNX Gold galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 123.396 prekybos kainą 2026 m.

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VNXAU ateities kaina yra $ 129.5658 su 10.25% augimo norma.

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VNXAU ateities kaina yra $ 136.0440 su 15.76% augimo norma.

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VNXAU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 142.8462, o augimo norma – 21.55%.

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VNXAU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 149.9886, o augimo norma – 27.63%.

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VNX Gold kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 244.3156 prekybos kainą.

VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VNX Gold kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 397.9644 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 117.52
    0.00%
  • 2026
    $ 123.396
    5.00%
  • 2027
    $ 129.5658
    10.25%
  • 2028
    $ 136.0440
    15.76%
  • 2029
    $ 142.8462
    21.55%
  • 2030
    $ 149.9886
    27.63%
  • 2031
    $ 157.4880
    34.01%
  • 2032
    $ 165.3624
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 173.6305
    47.75%
  • 2034
    $ 182.3120
    55.13%
  • 2035
    $ 191.4276
    62.89%
  • 2036
    $ 200.9990
    71.03%
  • 2037
    $ 211.0490
    79.59%
  • 2038
    $ 221.6014
    88.56%
  • 2039
    $ 232.6815
    97.99%
  • 2040
    $ 244.3156
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VNX Gold kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 117.52
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 117.5360
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 117.6326
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 118.0029
    0.41%
VNX Gold (VNXAU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VNXAU kaina yra $117.52. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VNX Gold (VNXAU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VNXAU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $117.5360. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VNX Gold (VNXAU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VNXAU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $117.6326. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VNX Gold (VNXAU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VNXAU kaina yra $118.0029. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VNX Gold kainų statistika

--
----

--

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

29.10K
29.10K 29.10K

--
----

--

Naujausia VNXAU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VNXAU turi 29.10K apyvartą ir $ 3.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

VNX Gold istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VNX Gold, dabartinė VNX Gold kaina yra 117.52USD. Apyvartinė VNX Gold (VNXAU) pasiūla yra 29.10K VNXAU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,419,030.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.20%
    $ 0.229741
    $ 120.47
    $ 116.39
  • 7 dienos
    2.22%
    $ 2.6053
    $ 118.8053
    $ 108.6954
  • 30 dienų
    8.19%
    $ 9.6283
    $ 118.8053
    $ 108.6954
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VNX Gold kaina pasikeitė $0.229741, atspindinti 0.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VNX Gold buvo prekiaujama aukščiausia $118.8053 ir žemiausia $108.6954. Kainos pokytis buvo 2.22%. Ši naujausia tendencija parodo VNXAU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VNX Gold įvyko 8.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $9.6283 vertę. Tai rodo, kad VNXAU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia VNX Gold (VNXAU) kainų prognozės modulis?

VNX Gold Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VNXAU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VNX Gold ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VNXAU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VNX Gold kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VNXAU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VNXAU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VNX Gold potencialą.

Kodėl VNXAU kainų prognozė yra svarbi?

VNXAU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.