VNX British Pound (VGBP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VNX British Pound kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VGBP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VNX British Pound kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VNX British Pound kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:27:28(UTC+8)

VNX British Pound Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VNX British Pound galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.35 prekybos kainą 2025 m.

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VNX British Pound galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.4175 prekybos kainą 2026 m.

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VGBP ateities kaina yra $ 1.4883 su 10.25% augimo norma.

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VGBP ateities kaina yra $ 1.5627 su 15.76% augimo norma.

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VGBP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.6409, o augimo norma – 21.55%.

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VGBP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.7229, o augimo norma – 27.63%.

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VNX British Pound kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.8065 prekybos kainą.

VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VNX British Pound kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.5715 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.35
    0.00%
  • 2026
    $ 1.4175
    5.00%
  • 2027
    $ 1.4883
    10.25%
  • 2028
    $ 1.5627
    15.76%
  • 2029
    $ 1.6409
    21.55%
  • 2030
    $ 1.7229
    27.63%
  • 2031
    $ 1.8091
    34.01%
  • 2032
    $ 1.8995
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.9945
    47.75%
  • 2034
    $ 2.0942
    55.13%
  • 2035
    $ 2.1990
    62.89%
  • 2036
    $ 2.3089
    71.03%
  • 2037
    $ 2.4244
    79.59%
  • 2038
    $ 2.5456
    88.56%
  • 2039
    $ 2.6729
    97.99%
  • 2040
    $ 2.8065
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VNX British Pound kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.35
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.3501
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.3512
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.3555
    0.41%
VNX British Pound (VGBP) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VGBP kaina yra $1.35. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VNX British Pound (VGBP) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VGBP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.3501. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VNX British Pound (VGBP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VGBP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.3512. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VNX British Pound (VGBP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VGBP kaina yra $1.3555. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VNX British Pound kainų statistika

--
----

--

$ 579.49K
$ 579.49K$ 579.49K

428.11K
428.11K 428.11K

--
----

--

Naujausia VGBP kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VGBP turi 428.11K apyvartą ir $ 579.49K bendrą rinkos kapitalizaciją.

VNX British Pound istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VNX British Pound, dabartinė VNX British Pound kaina yra 1.35USD. Apyvartinė VNX British Pound (VGBP) pasiūla yra 428.11K VGBP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $579,493.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000143
    $ 1.35
    $ 1.35
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000473
    $ 1.3545
    $ 1.3510
  • 30 dienų
    0.19%
    $ 0.002582
    $ 1.3545
    $ 1.3510
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VNX British Pound kaina pasikeitė $-0.000143, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VNX British Pound buvo prekiaujama aukščiausia $1.3545 ir žemiausia $1.3510. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo VGBP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VNX British Pound įvyko 0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002582 vertę. Tai rodo, kad VGBP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia VNX British Pound (VGBP) kainų prognozės modulis?

VNX British Pound Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VGBP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VNX British Pound ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VGBP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VNX British Pound kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VGBP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VGBP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VNX British Pound potencialą.

Kodėl VGBP kainų prognozė yra svarbi?

VGBP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VGBP dabar?
Pagal jūsų prognozes, VGBP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VGBP kainų prognozė?
Remiantis VNX British Pound (VGBP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VGBP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VGBP 2026 m.?
1 vieneto VNX British Pound (VGBP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VGBP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VGBP kaina 2027 m.?
VNX British Pound (VGBP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VGBP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VGBP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VNX British Pound (VGBP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VGBP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VNX British Pound (VGBP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VGBP 2030 m.?
1 vieneto VNX British Pound (VGBP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VGBP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VGBP kainų prognozė 2040 metams?
VNX British Pound (VGBP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VGBP kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:27:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.