VitaDAO (VITA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VitaDAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VITA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VitaDAO kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:26:21(UTC+8)

VitaDAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VitaDAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.501887 prekybos kainą 2025 m.

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VitaDAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.526981 prekybos kainą 2026 m.

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VITA ateities kaina yra $ 0.553330 su 10.25% augimo norma.

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VITA ateities kaina yra $ 0.580996 su 15.76% augimo norma.

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VITA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.610046, o augimo norma – 21.55%.

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VITA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.640549, o augimo norma – 27.63%.

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VitaDAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.0433 prekybos kainą.

VitaDAO (VITA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VitaDAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.6995 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.501887
    0.00%
  • 2026
    $ 0.526981
    5.00%
  • 2027
    $ 0.553330
    10.25%
  • 2028
    $ 0.580996
    15.76%
  • 2029
    $ 0.610046
    21.55%
  • 2030
    $ 0.640549
    27.63%
  • 2031
    $ 0.672576
    34.01%
  • 2032
    $ 0.706205
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.741515
    47.75%
  • 2034
    $ 0.778591
    55.13%
  • 2035
    $ 0.817521
    62.89%
  • 2036
    $ 0.858397
    71.03%
  • 2037
    $ 0.901316
    79.59%
  • 2038
    $ 0.946382
    88.56%
  • 2039
    $ 0.993701
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0433
    107.89%
Trumpalaikės VitaDAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.501887
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.501955
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.502368
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.503949
    0.41%
VitaDAO (VITA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma VITA kaina yra $0.501887. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VitaDAO (VITA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė VITA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.501955. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VitaDAO (VITA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VITA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.502368. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VitaDAO (VITA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VITA kaina yra $0.503949. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VitaDAO kainų statistika

$ 13.00M
$ 13.00M$ 13.00M

25.89M
25.89M 25.89M

Naujausia VITA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VITA turi 25.89M apyvartą ir $ 13.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

VitaDAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VitaDAO, dabartinė VitaDAO kaina yra 0.501887USD. Apyvartinė VitaDAO (VITA) pasiūla yra 25.89M VITA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12,996,632.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.98%
    $ -0.010180
    $ 0.54288
    $ 0.490125
  • 7 dienos
    -20.67%
    $ -0.103760
    $ 0.785299
    $ 0.485330
  • 30 dienų
    -35.15%
    $ -0.176446
    $ 0.785299
    $ 0.485330
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VitaDAO kaina pasikeitė $-0.010180, atspindinti -1.98% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VitaDAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.785299 ir žemiausia $0.485330. Kainos pokytis buvo -20.67%. Ši naujausia tendencija parodo VITA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VitaDAO įvyko -35.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.176446 vertę. Tai rodo, kad VITA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia VitaDAO (VITA) kainų prognozės modulis?

VitaDAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VITA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VitaDAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VITA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VitaDAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VITA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VITA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VitaDAO potencialą.

Kodėl VITA kainų prognozė yra svarbi?

VITA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VITA dabar?
Pagal jūsų prognozes, VITA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VITA kainų prognozė?
Remiantis VitaDAO (VITA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VITA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VITA 2026 m.?
1 vieneto VitaDAO (VITA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VITA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VITA kaina 2027 m.?
VitaDAO (VITA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VITA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VITA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VitaDAO (VITA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VITA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VitaDAO (VITA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VITA 2030 m.?
1 vieneto VitaDAO (VITA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VITA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VITA kainų prognozė 2040 metams?
VitaDAO (VITA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VITA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.