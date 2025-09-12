Vestra DAO (VSTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vestra DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VSTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vestra DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vestra DAO kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:46:50(UTC+8)

Vestra DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vestra DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005074 prekybos kainą 2025 m.

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vestra DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005328 prekybos kainą 2026 m.

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VSTR ateities kaina yra $ 0.005594 su 10.25% augimo norma.

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VSTR ateities kaina yra $ 0.005874 su 15.76% augimo norma.

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VSTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006168, o augimo norma – 21.55%.

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VSTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006476, o augimo norma – 27.63%.

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vestra DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010549 prekybos kainą.

Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vestra DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017183 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005074
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005328
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005594
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005874
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006168
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006476
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006800
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007140
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007497
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007872
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008265
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008679
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009113
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009568
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010047
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010549
    107.89%
Trumpalaikės Vestra DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005074
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005075
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005079
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005095
    0.41%
Vestra DAO (VSTR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VSTR kaina yra $0.005074. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vestra DAO (VSTR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VSTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005075. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vestra DAO (VSTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VSTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005079. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vestra DAO (VSTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VSTR kaina yra $0.005095. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vestra DAO kainų statistika

--

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

1.61B
1.61B 1.61B

Naujausia VSTR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VSTR turi 1.61B apyvartą ir $ 8.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Vestra DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vestra DAO, dabartinė Vestra DAO kaina yra 0.005074USD. Apyvartinė Vestra DAO (VSTR) pasiūla yra 1.61B VSTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,182,186.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.28%
    $ 0.000112
    $ 0.005132
    $ 0.004961
  • 7 dienos
    -4.96%
    $ -0.000251
    $ 0.007388
    $ 0.004956
  • 30 dienų
    -31.56%
    $ -0.001601
    $ 0.007388
    $ 0.004956
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vestra DAO kaina pasikeitė $0.000112, atspindinti 2.28% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vestra DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.007388 ir žemiausia $0.004956. Kainos pokytis buvo -4.96%. Ši naujausia tendencija parodo VSTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vestra DAO įvyko -31.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001601 vertę. Tai rodo, kad VSTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vestra DAO (VSTR) kainų prognozės modulis?

Vestra DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VSTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vestra DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VSTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vestra DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VSTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VSTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vestra DAO potencialą.

Kodėl VSTR kainų prognozė yra svarbi?

VSTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VSTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, VSTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VSTR kainų prognozė?
Remiantis Vestra DAO (VSTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VSTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VSTR 2026 m.?
1 vieneto Vestra DAO (VSTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VSTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VSTR kaina 2027 m.?
Vestra DAO (VSTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VSTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VSTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vestra DAO (VSTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VSTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vestra DAO (VSTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VSTR 2030 m.?
1 vieneto Vestra DAO (VSTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VSTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VSTR kainų prognozė 2040 metams?
Vestra DAO (VSTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VSTR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:46:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.