Vesta Finance (VSTA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vesta Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VSTA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vesta Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vesta Finance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:27:13(UTC+8)

Vesta Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vesta Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.051954 prekybos kainą 2025 m.

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vesta Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.054551 prekybos kainą 2026 m.

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VSTA ateities kaina yra $ 0.057279 su 10.25% augimo norma.

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VSTA ateities kaina yra $ 0.060143 su 15.76% augimo norma.

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VSTA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.063150, o augimo norma – 21.55%.

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VSTA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.066307, o augimo norma – 27.63%.

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vesta Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.108008 prekybos kainą.

Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vesta Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.175934 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.051954
    0.00%
  • 2026
    $ 0.054551
    5.00%
  • 2027
    $ 0.057279
    10.25%
  • 2028
    $ 0.060143
    15.76%
  • 2029
    $ 0.063150
    21.55%
  • 2030
    $ 0.066307
    27.63%
  • 2031
    $ 0.069623
    34.01%
  • 2032
    $ 0.073104
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.076759
    47.75%
  • 2034
    $ 0.080597
    55.13%
  • 2035
    $ 0.084627
    62.89%
  • 2036
    $ 0.088858
    71.03%
  • 2037
    $ 0.093301
    79.59%
  • 2038
    $ 0.097967
    88.56%
  • 2039
    $ 0.102865
    97.99%
  • 2040
    $ 0.108008
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vesta Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.051954
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.051961
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.052003
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.052167
    0.41%
Vesta Finance (VSTA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VSTA kaina yra $0.051954. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vesta Finance (VSTA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VSTA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.051961. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vesta Finance (VSTA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VSTA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.052003. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vesta Finance (VSTA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VSTA kaina yra $0.052167. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vesta Finance kainų statistika

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

22.44M
22.44M 22.44M

Naujausia VSTA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VSTA turi 22.44M apyvartą ir $ 1.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Vesta Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vesta Finance, dabartinė Vesta Finance kaina yra 0.051954USD. Apyvartinė Vesta Finance (VSTA) pasiūla yra 22.44M VSTA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,165,950.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.31%
    $ 0.001666
    $ 0.051865
    $ 0.050061
  • 7 dienos
    5.62%
    $ 0.002920
    $ 0.054636
    $ 0.048594
  • 30 dienų
    -3.50%
    $ -0.001818
    $ 0.054636
    $ 0.048594
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vesta Finance kaina pasikeitė $0.001666, atspindinti 3.31% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vesta Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.054636 ir žemiausia $0.048594. Kainos pokytis buvo 5.62%. Ši naujausia tendencija parodo VSTA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vesta Finance įvyko -3.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001818 vertę. Tai rodo, kad VSTA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vesta Finance (VSTA) kainų prognozės modulis?

Vesta Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VSTA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vesta Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VSTA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vesta Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VSTA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VSTA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vesta Finance potencialą.

Kodėl VSTA kainų prognozė yra svarbi?

VSTA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VSTA dabar?
Pagal jūsų prognozes, VSTA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VSTA kainų prognozė?
Remiantis Vesta Finance (VSTA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VSTA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VSTA 2026 m.?
1 vieneto Vesta Finance (VSTA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VSTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VSTA kaina 2027 m.?
Vesta Finance (VSTA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VSTA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VSTA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vesta Finance (VSTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VSTA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vesta Finance (VSTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VSTA 2030 m.?
1 vieneto Vesta Finance (VSTA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VSTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VSTA kainų prognozė 2040 metams?
Vesta Finance (VSTA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VSTA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.