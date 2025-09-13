Verified USD (USDV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Verified USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Verified USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Verified USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:43:16(UTC+8)

Verified USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Verified USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.100094 prekybos kainą 2025 m.

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Verified USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.105098 prekybos kainą 2026 m.

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDV ateities kaina yra $ 0.110353 su 10.25% augimo norma.

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDV ateities kaina yra $ 0.115871 su 15.76% augimo norma.

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.121664, o augimo norma – 21.55%.

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.127748, o augimo norma – 27.63%.

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Verified USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.208088 prekybos kainą.

Verified USD (USDV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Verified USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.338953 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.100094
    0.00%
  • 2026
    $ 0.105098
    5.00%
  • 2027
    $ 0.110353
    10.25%
  • 2028
    $ 0.115871
    15.76%
  • 2029
    $ 0.121664
    21.55%
  • 2030
    $ 0.127748
    27.63%
  • 2031
    $ 0.134135
    34.01%
  • 2032
    $ 0.140842
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.147884
    47.75%
  • 2034
    $ 0.155278
    55.13%
  • 2035
    $ 0.163042
    62.89%
  • 2036
    $ 0.171194
    71.03%
  • 2037
    $ 0.179754
    79.59%
  • 2038
    $ 0.188742
    88.56%
  • 2039
    $ 0.198179
    97.99%
  • 2040
    $ 0.208088
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Verified USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.100094
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.100107
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.100189
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.100505
    0.41%
Verified USD (USDV) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma USDV kaina yra $0.100094. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Verified USD (USDV) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.100107. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Verified USD (USDV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.100189. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Verified USD (USDV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDV kaina yra $0.100505. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Verified USD kainų statistika

--
----

--

$ 60.61K
$ 60.61K$ 60.61K

605.57K
605.57K 605.57K

--
----

--

Naujausia USDV kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDV turi 605.57K apyvartą ir $ 60.61K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Verified USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Verified USD, dabartinė Verified USD kaina yra 0.100094USD. Apyvartinė Verified USD (USDV) pasiūla yra 605.57K USDV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $60,614.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ 0
    $ 0.100378
    $ 0.099859
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.000048
    $ 0.100352
    $ 0.099767
  • 30 dienų
    -65.46%
    $ -0.065531
    $ 0.100352
    $ 0.099767
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Verified USD kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Verified USD buvo prekiaujama aukščiausia $0.100352 ir žemiausia $0.099767. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo USDV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Verified USD įvyko -65.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.065531 vertę. Tai rodo, kad USDV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Verified USD (USDV) kainų prognozės modulis?

Verified USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Verified USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Verified USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Verified USD potencialą.

Kodėl USDV kainų prognozė yra svarbi?

USDV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDV dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDV kainų prognozė?
Remiantis Verified USD (USDV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDV 2026 m.?
1 vieneto Verified USD (USDV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDV kaina 2027 m.?
Verified USD (USDV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Verified USD (USDV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Verified USD (USDV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDV 2030 m.?
1 vieneto Verified USD (USDV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDV kainų prognozė 2040 metams?
Verified USD (USDV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDV kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:43:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.