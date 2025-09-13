Vent Finance (VENT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vent Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VENT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vent Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vent Finance kainos prognozė
Vent Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vent Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000502 prekybos kainą 2025 m.

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vent Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000527 prekybos kainą 2026 m.

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VENT ateities kaina yra $ 0.000553 su 10.25% augimo norma.

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VENT ateities kaina yra $ 0.000581 su 15.76% augimo norma.

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VENT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000610, o augimo norma – 21.55%.

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VENT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000641, o augimo norma – 27.63%.

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vent Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001044 prekybos kainą.

Vent Finance (VENT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vent Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001700 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000502
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000527
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000553
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000581
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000610
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000641
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000673
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000706
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000742
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000779
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000818
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000859
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000902
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000947
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000994
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001044
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vent Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000502
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000502
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000502
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000504
    0.41%
Vent Finance (VENT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VENT kaina yra $0.000502. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vent Finance (VENT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VENT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000502. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vent Finance (VENT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VENT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000502. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vent Finance (VENT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VENT kaina yra $0.000504. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vent Finance kainų statistika

Vent Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vent Finance, dabartinė Vent Finance kaina yra 0.000502USD. Apyvartinė Vent Finance (VENT) pasiūla yra 250.00M VENT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $125,570.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -4.17%
    $ -0.000020
    $ 0.000599
    $ 0.000502
  • 30 dienų
    -8.87%
    $ -0.000044
    $ 0.000599
    $ 0.000502
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vent Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vent Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.000599 ir žemiausia $0.000502. Kainos pokytis buvo -4.17%. Ši naujausia tendencija parodo VENT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vent Finance įvyko -8.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000044 vertę. Tai rodo, kad VENT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vent Finance (VENT) kainų prognozės modulis?

Vent Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VENT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vent Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VENT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vent Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VENT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VENT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vent Finance potencialą.

Kodėl VENT kainų prognozė yra svarbi?

VENT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VENT dabar?
Pagal jūsų prognozes, VENT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VENT kainų prognozė?
Remiantis Vent Finance (VENT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VENT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VENT 2026 m.?
1 vieneto Vent Finance (VENT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VENT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VENT kaina 2027 m.?
Vent Finance (VENT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VENT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VENT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vent Finance (VENT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VENT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vent Finance (VENT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VENT 2030 m.?
1 vieneto Vent Finance (VENT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VENT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VENT kainų prognozė 2040 metams?
Vent Finance (VENT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VENT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.