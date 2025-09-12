Veno Finance (VNO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Veno Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VNO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Veno Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Veno Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Veno Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Veno Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020696 prekybos kainą 2025 m.

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Veno Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021730 prekybos kainą 2026 m.

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VNO ateities kaina yra $ 0.022817 su 10.25% augimo norma.

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VNO ateities kaina yra $ 0.023958 su 15.76% augimo norma.

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VNO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.025156, o augimo norma – 21.55%.

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VNO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.026414, o augimo norma – 27.63%.

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Veno Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.043025 prekybos kainą.

Veno Finance (VNO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Veno Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.070084 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.020696
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021730
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022817
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023958
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025156
    21.55%
  • 2030
    $ 0.026414
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027734
    34.01%
  • 2032
    $ 0.029121
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.030577
    47.75%
  • 2034
    $ 0.032106
    55.13%
  • 2035
    $ 0.033711
    62.89%
  • 2036
    $ 0.035397
    71.03%
  • 2037
    $ 0.037167
    79.59%
  • 2038
    $ 0.039025
    88.56%
  • 2039
    $ 0.040976
    97.99%
  • 2040
    $ 0.043025
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Veno Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.020696
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.020698
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020716
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.020781
    0.41%
Veno Finance (VNO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VNO kaina yra $0.020696. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Veno Finance (VNO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VNO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020698. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Veno Finance (VNO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VNO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020716. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Veno Finance (VNO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VNO kaina yra $0.020781. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Veno Finance kainų statistika

--
----

--

$ 10.69M
$ 10.69M$ 10.69M

516.11M
516.11M 516.11M

--
----

--

Naujausia VNO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VNO turi 516.11M apyvartą ir $ 10.69M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Veno Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Veno Finance, dabartinė Veno Finance kaina yra 0.020696USD. Apyvartinė Veno Finance (VNO) pasiūla yra 516.11M VNO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,688,014.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.19%
    $ -0.001366
    $ 0.023169
    $ 0.020547
  • 7 dienos
    -20.70%
    $ -0.004285
    $ 0.026063
    $ 0.017848
  • 30 dienų
    16.70%
    $ 0.003457
    $ 0.026063
    $ 0.017848
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Veno Finance kaina pasikeitė $-0.001366, atspindinti -6.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Veno Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.026063 ir žemiausia $0.017848. Kainos pokytis buvo -20.70%. Ši naujausia tendencija parodo VNO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Veno Finance įvyko 16.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003457 vertę. Tai rodo, kad VNO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Veno Finance (VNO) kainų prognozės modulis?

Veno Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VNO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Veno Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VNO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Veno Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VNO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VNO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Veno Finance potencialą.

Kodėl VNO kainų prognozė yra svarbi?

VNO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VNO dabar?
Pagal jūsų prognozes, VNO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VNO kainų prognozė?
Remiantis Veno Finance (VNO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VNO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VNO 2026 m.?
1 vieneto Veno Finance (VNO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VNO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VNO kaina 2027 m.?
Veno Finance (VNO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VNO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VNO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Veno Finance (VNO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VNO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Veno Finance (VNO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VNO 2030 m.?
1 vieneto Veno Finance (VNO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VNO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VNO kainų prognozė 2040 metams?
Veno Finance (VNO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VNO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.