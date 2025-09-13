Vault Overflow (VAULT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vault Overflow kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VAULT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vault Overflow kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vault Overflow kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Vault Overflow Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vault Overflow galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009998 prekybos kainą 2025 m.

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vault Overflow galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010497 prekybos kainą 2026 m.

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VAULT ateities kaina yra $ 0.011022 su 10.25% augimo norma.

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VAULT ateities kaina yra $ 0.011573 su 15.76% augimo norma.

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAULT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012152, o augimo norma – 21.55%.

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAULT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012760, o augimo norma – 27.63%.

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vault Overflow kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020785 prekybos kainą.

Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vault Overflow kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.033856 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009998
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010497
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011022
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011573
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012152
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012760
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013398
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014068
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014771
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015510
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016285
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017100
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017955
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018852
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019795
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020785
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vault Overflow kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.009998
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.009999
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010007
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.010039
    0.41%
Vault Overflow (VAULT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VAULT kaina yra $0.009998. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vault Overflow (VAULT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VAULT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009999. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vault Overflow (VAULT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VAULT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010007. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vault Overflow (VAULT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VAULT kaina yra $0.010039. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vault Overflow kainų statistika

--
----

--

$ 36.92K
$ 36.92K$ 36.92K

3.69M
3.69M 3.69M

--
----

--

Naujausia VAULT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VAULT turi 3.69M apyvartą ir $ 36.92K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Vault Overflow istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vault Overflow, dabartinė Vault Overflow kaina yra 0.009998USD. Apyvartinė Vault Overflow (VAULT) pasiūla yra 3.69M VAULT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36,921.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -2.22%
    $ -0.000222
    $ 0.039468
    $ 0.009996
  • 30 dienų
    -74.66%
    $ -0.007465
    $ 0.039468
    $ 0.009996
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vault Overflow kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vault Overflow buvo prekiaujama aukščiausia $0.039468 ir žemiausia $0.009996. Kainos pokytis buvo -2.22%. Ši naujausia tendencija parodo VAULT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vault Overflow įvyko -74.66%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007465 vertę. Tai rodo, kad VAULT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vault Overflow (VAULT) kainų prognozės modulis?

Vault Overflow Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VAULT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vault Overflow ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VAULT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vault Overflow kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VAULT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VAULT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vault Overflow potencialą.

Kodėl VAULT kainų prognozė yra svarbi?

VAULT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VAULT dabar?
Pagal jūsų prognozes, VAULT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VAULT kainų prognozė?
Remiantis Vault Overflow (VAULT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VAULT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VAULT 2026 m.?
1 vieneto Vault Overflow (VAULT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAULT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VAULT kaina 2027 m.?
Vault Overflow (VAULT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VAULT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VAULT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vault Overflow (VAULT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VAULT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vault Overflow (VAULT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VAULT 2030 m.?
1 vieneto Vault Overflow (VAULT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAULT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VAULT kainų prognozė 2040 metams?
Vault Overflow (VAULT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VAULT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.