Vanguard xStock (VTIX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vanguard xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VTIX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vanguard xStock kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vanguard xStock kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:59:36(UTC+8)

Vanguard xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vanguard xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 321.59 prekybos kainą 2025 m.

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vanguard xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 337.6694 prekybos kainą 2026 m.

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VTIX ateities kaina yra $ 354.5529 su 10.25% augimo norma.

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VTIX ateities kaina yra $ 372.2806 su 15.76% augimo norma.

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VTIX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 390.8946, o augimo norma – 21.55%.

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VTIX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 410.4393, o augimo norma – 27.63%.

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vanguard xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 668.5625 prekybos kainą.

Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vanguard xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1,089.0178 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 321.59
    0.00%
  • 2026
    $ 337.6694
    5.00%
  • 2027
    $ 354.5529
    10.25%
  • 2028
    $ 372.2806
    15.76%
  • 2029
    $ 390.8946
    21.55%
  • 2030
    $ 410.4393
    27.63%
  • 2031
    $ 430.9613
    34.01%
  • 2032
    $ 452.5094
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 475.1348
    47.75%
  • 2034
    $ 498.8916
    55.13%
  • 2035
    $ 523.8362
    62.89%
  • 2036
    $ 550.0280
    71.03%
  • 2037
    $ 577.5294
    79.59%
  • 2038
    $ 606.4059
    88.56%
  • 2039
    $ 636.7262
    97.99%
  • 2040
    $ 668.5625
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vanguard xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 321.59
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 321.6340
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 321.8983
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 322.9116
    0.41%
Vanguard xStock (VTIX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma VTIX kaina yra $321.59. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vanguard xStock (VTIX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė VTIX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $321.6340. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vanguard xStock (VTIX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VTIX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $321.8983. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vanguard xStock (VTIX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VTIX kaina yra $322.9116. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vanguard xStock kainų statistika

--
----

--

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

5.58K
5.58K 5.58K

--
----

--

Naujausia VTIX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VTIX turi 5.58K apyvartą ir $ 1.80M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Vanguard xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vanguard xStock, dabartinė Vanguard xStock kaina yra 321.59USD. Apyvartinė Vanguard xStock (VTIX) pasiūla yra 5.58K VTIX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,795,302.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.43%
    $ 1.39
    $ 324.24
    $ 320.12
  • 7 dienos
    -2.64%
    $ -8.5054
    $ 332.6103
    $ 319.8260
  • 30 dienų
    -2.67%
    $ -8.6056
    $ 332.6103
    $ 319.8260
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vanguard xStock kaina pasikeitė $1.39, atspindinti 0.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vanguard xStock buvo prekiaujama aukščiausia $332.6103 ir žemiausia $319.8260. Kainos pokytis buvo -2.64%. Ši naujausia tendencija parodo VTIX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vanguard xStock įvyko -2.67%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-8.6056 vertę. Tai rodo, kad VTIX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vanguard xStock (VTIX) kainų prognozės modulis?

Vanguard xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VTIX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vanguard xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VTIX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vanguard xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VTIX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VTIX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vanguard xStock potencialą.

Kodėl VTIX kainų prognozė yra svarbi?

VTIX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VTIX dabar?
Pagal jūsų prognozes, VTIX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VTIX kainų prognozė?
Remiantis Vanguard xStock (VTIX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VTIX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VTIX 2026 m.?
1 vieneto Vanguard xStock (VTIX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VTIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VTIX kaina 2027 m.?
Vanguard xStock (VTIX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VTIX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VTIX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vanguard xStock (VTIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VTIX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vanguard xStock (VTIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VTIX 2030 m.?
1 vieneto Vanguard xStock (VTIX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VTIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VTIX kainų prognozė 2040 metams?
Vanguard xStock (VTIX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VTIX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:59:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.