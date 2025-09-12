VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VanEck Treasury Fund kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VBILL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VanEck Treasury Fund kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VanEck Treasury Fund kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
VanEck Treasury Fund Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VanEck Treasury Fund galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1 prekybos kainą 2025 m.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VanEck Treasury Fund galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.05 prekybos kainą 2026 m.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VBILL ateities kaina yra $ 1.1025 su 10.25% augimo norma.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VBILL ateities kaina yra $ 1.1576 su 15.76% augimo norma.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VBILL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2155, o augimo norma – 21.55%.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VBILL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2762, o augimo norma – 27.63%.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VanEck Treasury Fund kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0789 prekybos kainą.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VanEck Treasury Fund kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3863 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1
    0.00%
  • 2026
    $ 1.05
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1025
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1576
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2155
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2762
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3400
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4071
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4774
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5513
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6288
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7103
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7958
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8856
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9799
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0789
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VanEck Treasury Fund kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0001
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0009
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0041
    0.41%
VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VBILL kaina yra $1. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VBILL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0001. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VBILL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0009. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VBILL kaina yra $1.0041. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VanEck Treasury Fund kainų statistika

--
----

--

$ 74.51M
$ 74.51M$ 74.51M

74.51M
74.51M 74.51M

--
----

--

Naujausia VBILL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VBILL turi 74.51M apyvartą ir $ 74.51M bendrą rinkos kapitalizaciją.

VanEck Treasury Fund istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VanEck Treasury Fund, dabartinė VanEck Treasury Fund kaina yra 1USD. Apyvartinė VanEck Treasury Fund (VBILL) pasiūla yra 74.51M VBILL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $74,506,115.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VanEck Treasury Fund kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VanEck Treasury Fund buvo prekiaujama aukščiausia $1 ir žemiausia $1. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo VBILL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VanEck Treasury Fund įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad VBILL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia VanEck Treasury Fund (VBILL) kainų prognozės modulis?

VanEck Treasury Fund Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VBILL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VanEck Treasury Fund ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VBILL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VanEck Treasury Fund kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VBILL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VBILL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VanEck Treasury Fund potencialą.

Kodėl VBILL kainų prognozė yra svarbi?

VBILL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VBILL dabar?
Pagal jūsų prognozes, VBILL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VBILL kainų prognozė?
Remiantis VanEck Treasury Fund (VBILL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VBILL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VBILL 2026 m.?
1 vieneto VanEck Treasury Fund (VBILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VBILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VBILL kaina 2027 m.?
VanEck Treasury Fund (VBILL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VBILL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VBILL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VanEck Treasury Fund (VBILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VBILL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VanEck Treasury Fund (VBILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VBILL 2030 m.?
1 vieneto VanEck Treasury Fund (VBILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VBILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VBILL kainų prognozė 2040 metams?
VanEck Treasury Fund (VBILL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VBILL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.