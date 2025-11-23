VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VALA CAPITAL MARKETS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VCM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VALA CAPITAL MARKETS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VALA CAPITAL MARKETS kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:12:42(UTC+8)

VALA CAPITAL MARKETS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VALA CAPITAL MARKETS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000033 prekybos kainą 2025 m.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VALA CAPITAL MARKETS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000035 prekybos kainą 2026 m.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VCM ateities kaina yra $ 0.000037 su 10.25% augimo norma.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VCM ateities kaina yra $ 0.000039 su 15.76% augimo norma.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VCM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000041, o augimo norma – 21.55%.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VCM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000043, o augimo norma – 27.63%.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VALA CAPITAL MARKETS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000070 prekybos kainą.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VALA CAPITAL MARKETS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000114 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000033
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000035
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000037
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000039
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000041
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000043
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000045
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000047
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000049
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000052
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000055
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000057
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000060
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000063
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000066
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000070
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VALA CAPITAL MARKETS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000033
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000033
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000033
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000033
    0.41%
VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma VCM kaina yra $0.000033. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė VCM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000033. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VCM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000033. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VCM kaina yra $0.000033. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VALA CAPITAL MARKETS kainų statistika

$ 270.12K
$ 270.12K$ 270.12K

8.00B
8.00B 8.00B

Naujausia VCM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VCM turi 8.00B apyvartą ir $ 270.12K bendrą rinkos kapitalizaciją.

VALA CAPITAL MARKETS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VALA CAPITAL MARKETS, dabartinė VALA CAPITAL MARKETS kaina yra 0.000033USD. Apyvartinė VALA CAPITAL MARKETS (VCM) pasiūla yra 8.00B VCM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $270,119.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -12.93%
    $ 0
    $ 0.000041
    $ 0.000033
  • 7 dienos
    -35.16%
    $ -0.000011
    $ 0.000104
    $ 0.000029
  • 30 dienų
    -67.74%
    $ -0.000022
    $ 0.000104
    $ 0.000029
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VALA CAPITAL MARKETS kaina pasikeitė $0, atspindinti -12.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VALA CAPITAL MARKETS buvo prekiaujama aukščiausia $0.000104 ir žemiausia $0.000029. Kainos pokytis buvo -35.16%. Ši naujausia tendencija parodo VCM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VALA CAPITAL MARKETS įvyko -67.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000022 vertę. Tai rodo, kad VCM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia VALA CAPITAL MARKETS (VCM) kainų prognozės modulis?

VALA CAPITAL MARKETS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VCM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VALA CAPITAL MARKETS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VCM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VALA CAPITAL MARKETS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VCM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VCM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VALA CAPITAL MARKETS potencialą.

Kodėl VCM kainų prognozė yra svarbi?

VCM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VCM dabar?
Pagal jūsų prognozes, VCM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VCM kainų prognozė?
Remiantis VALA CAPITAL MARKETS (VCM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VCM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VCM 2026 m.?
1 vieneto VALA CAPITAL MARKETS (VCM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VCM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VCM kaina 2027 m.?
VALA CAPITAL MARKETS (VCM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VCM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VCM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VALA CAPITAL MARKETS (VCM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VCM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VALA CAPITAL MARKETS (VCM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VCM 2030 m.?
1 vieneto VALA CAPITAL MARKETS (VCM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VCM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VCM kainų prognozė 2040 metams?
VALA CAPITAL MARKETS (VCM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VCM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.