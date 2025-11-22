Unit Solana (USOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unit Solana kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unit Solana kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unit Solana kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Unit Solana Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unit Solana galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 127.03 prekybos kainą 2025 m.

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unit Solana galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 133.3815 prekybos kainą 2026 m.

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USOL ateities kaina yra $ 140.0505 su 10.25% augimo norma.

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USOL ateities kaina yra $ 147.0531 su 15.76% augimo norma.

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 154.4057, o augimo norma – 21.55%.

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 162.1260, o augimo norma – 27.63%.

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unit Solana kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 264.0862 prekybos kainą.

Unit Solana (USOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unit Solana kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 430.1686 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 127.03
    0.00%
  • 2026
    $ 133.3815
    5.00%
  • 2027
    $ 140.0505
    10.25%
  • 2028
    $ 147.0531
    15.76%
  • 2029
    $ 154.4057
    21.55%
  • 2030
    $ 162.1260
    27.63%
  • 2031
    $ 170.2323
    34.01%
  • 2032
    $ 178.7439
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 187.6811
    47.75%
  • 2034
    $ 197.0652
    55.13%
  • 2035
    $ 206.9184
    62.89%
  • 2036
    $ 217.2644
    71.03%
  • 2037
    $ 228.1276
    79.59%
  • 2038
    $ 239.5340
    88.56%
  • 2039
    $ 251.5107
    97.99%
  • 2040
    $ 264.0862
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Unit Solana kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 127.03
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 127.0474
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 127.1518
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 127.5520
    0.41%
Unit Solana (USOL) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma USOL kaina yra $127.03. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unit Solana (USOL) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė USOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $127.0474. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unit Solana (USOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $127.1518. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unit Solana (USOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USOL kaina yra $127.5520. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unit Solana kainų statistika

--
----

--

$ 17.70M
$ 17.70M$ 17.70M

139.36K
139.36K 139.36K

--
----

--

Naujausia USOL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USOL turi 139.36K apyvartą ir $ 17.70M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Unit Solana istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unit Solana, dabartinė Unit Solana kaina yra 127.03USD. Apyvartinė Unit Solana (USOL) pasiūla yra 139.36K USOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17,699,916.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.25%
    $ 0.311095
    $ 130.01
    $ 124.67
  • 7 dienos
    -10.06%
    $ -12.7821
    $ 191.5069
    $ 123.8849
  • 30 dienų
    -33.17%
    $ -42.1364
    $ 191.5069
    $ 123.8849
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unit Solana kaina pasikeitė $0.311095, atspindinti 0.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unit Solana buvo prekiaujama aukščiausia $191.5069 ir žemiausia $123.8849. Kainos pokytis buvo -10.06%. Ši naujausia tendencija parodo USOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unit Solana įvyko -33.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-42.1364 vertę. Tai rodo, kad USOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Unit Solana (USOL) kainų prognozės modulis?

Unit Solana Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unit Solana ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unit Solana kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unit Solana potencialą.

Kodėl USOL kainų prognozė yra svarbi?

USOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, USOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USOL kainų prognozė?
Remiantis Unit Solana (USOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USOL 2026 m.?
1 vieneto Unit Solana (USOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USOL kaina 2027 m.?
Unit Solana (USOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unit Solana (USOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unit Solana (USOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USOL 2030 m.?
1 vieneto Unit Solana (USOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USOL kainų prognozė 2040 metams?
Unit Solana (USOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USOL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.