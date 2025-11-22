Unit Fartcoin (UFART) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unit Fartcoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UFART augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unit Fartcoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unit Fartcoin kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Unit Fartcoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unit Fartcoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.183708 prekybos kainą 2025 m.

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unit Fartcoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.192893 prekybos kainą 2026 m.

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UFART ateities kaina yra $ 0.202538 su 10.25% augimo norma.

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UFART ateities kaina yra $ 0.212664 su 15.76% augimo norma.

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UFART 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.223298, o augimo norma – 21.55%.

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UFART 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.234463, o augimo norma – 27.63%.

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unit Fartcoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.381915 prekybos kainą.

Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unit Fartcoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.622100 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.183708
    0.00%
  • 2026
    $ 0.192893
    5.00%
  • 2027
    $ 0.202538
    10.25%
  • 2028
    $ 0.212664
    15.76%
  • 2029
    $ 0.223298
    21.55%
  • 2030
    $ 0.234463
    27.63%
  • 2031
    $ 0.246186
    34.01%
  • 2032
    $ 0.258495
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.271420
    47.75%
  • 2034
    $ 0.284991
    55.13%
  • 2035
    $ 0.299240
    62.89%
  • 2036
    $ 0.314203
    71.03%
  • 2037
    $ 0.329913
    79.59%
  • 2038
    $ 0.346408
    88.56%
  • 2039
    $ 0.363729
    97.99%
  • 2040
    $ 0.381915
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Unit Fartcoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.183708
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.183733
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.183884
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.184462
    0.41%
Unit Fartcoin (UFART) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma UFART kaina yra $0.183708. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unit Fartcoin (UFART) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė UFART, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.183733. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unit Fartcoin (UFART) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UFART, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.183884. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unit Fartcoin (UFART) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UFART kaina yra $0.184462. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unit Fartcoin kainų statistika

--

$ 14.82M
$ 14.82M$ 14.82M

80.10M
80.10M 80.10M

Naujausia UFART kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, UFART turi 80.10M apyvartą ir $ 14.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Unit Fartcoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unit Fartcoin, dabartinė Unit Fartcoin kaina yra 0.183708USD. Apyvartinė Unit Fartcoin (UFART) pasiūla yra 80.10M UFART, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,823,049.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -19.48%
    $ -0.044455
    $ 0.239223
    $ 0.179284
  • 7 dienos
    -25.88%
    $ -0.047550
    $ 0.346697
    $ 0.183708
  • 30 dienų
    -47.27%
    $ -0.086849
    $ 0.346697
    $ 0.183708
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unit Fartcoin kaina pasikeitė $-0.044455, atspindinti -19.48% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unit Fartcoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.346697 ir žemiausia $0.183708. Kainos pokytis buvo -25.88%. Ši naujausia tendencija parodo UFART potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unit Fartcoin įvyko -47.27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.086849 vertę. Tai rodo, kad UFART artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Unit Fartcoin (UFART) kainų prognozės modulis?

Unit Fartcoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UFART kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unit Fartcoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UFART būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unit Fartcoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UFART ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UFART pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unit Fartcoin potencialą.

Kodėl UFART kainų prognozė yra svarbi?

UFART kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UFART dabar?
Pagal jūsų prognozes, UFART pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UFART kainų prognozė?
Remiantis Unit Fartcoin (UFART) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UFART kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UFART 2026 m.?
1 vieneto Unit Fartcoin (UFART) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UFART padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UFART kaina 2027 m.?
Unit Fartcoin (UFART) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UFART kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UFART kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unit Fartcoin (UFART) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UFART kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unit Fartcoin (UFART) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UFART 2030 m.?
1 vieneto Unit Fartcoin (UFART) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UFART padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UFART kainų prognozė 2040 metams?
Unit Fartcoin (UFART) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UFART kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:25:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.