UniLend Finance (UFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite UniLend Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte UniLend Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

UniLend Finance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:58:45(UTC+8)

UniLend Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, UniLend Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002801 prekybos kainą 2025 m.

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, UniLend Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002941 prekybos kainą 2026 m.

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UFT ateities kaina yra $ 0.003088 su 10.25% augimo norma.

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UFT ateities kaina yra $ 0.003243 su 15.76% augimo norma.

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003405, o augimo norma – 21.55%.

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003575, o augimo norma – 27.63%.

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. UniLend Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005824 prekybos kainą.

UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. UniLend Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009487 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002801
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002941
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003088
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003243
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003405
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003575
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003754
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003942
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004139
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004346
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004563
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004792
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005031
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005283
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005547
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005824
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės UniLend Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002801
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002802
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002804
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002813
    0.41%
UniLend Finance (UFT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma UFT kaina yra $0.002801. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

UniLend Finance (UFT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė UFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002802. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

UniLend Finance (UFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002804. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

UniLend Finance (UFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UFT kaina yra $0.002813. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė UniLend Finance kainų statistika

Be to, UFT turi 100.00M apyvartą ir $ 280.18K bendrą rinkos kapitalizaciją.

UniLend Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje UniLend Finance, dabartinė UniLend Finance kaina yra 0.002801USD. Apyvartinė UniLend Finance (UFT) pasiūla yra 100.00M UFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $280,180.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.05%
    $ 0
    $ 0.003263
    $ 0.002329
  • 7 dienos
    -16.37%
    $ -0.000458
    $ 0.003391
    $ 0.002333
  • 30 dienų
    -23.26%
    $ -0.000651
    $ 0.003391
    $ 0.002333
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas UniLend Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti -3.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas UniLend Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.003391 ir žemiausia $0.002333. Kainos pokytis buvo -16.37%. Ši naujausia tendencija parodo UFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį UniLend Finance įvyko -23.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000651 vertę. Tai rodo, kad UFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia UniLend Finance (UFT) kainų prognozės modulis?

UniLend Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius UniLend Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti UniLend Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą UniLend Finance potencialą.

Kodėl UFT kainų prognozė yra svarbi?

UFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, UFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UFT kainų prognozė?
Remiantis UniLend Finance (UFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UFT 2026 m.?
1 vieneto UniLend Finance (UFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UFT kaina 2027 m.?
UniLend Finance (UFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, UniLend Finance (UFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, UniLend Finance (UFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UFT 2030 m.?
1 vieneto UniLend Finance (UFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UFT kainų prognozė 2040 metams?
UniLend Finance (UFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UFT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.