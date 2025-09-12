Unagi Token (UNA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unagi Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UNA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unagi Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unagi Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Unagi Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unagi Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.038075 prekybos kainą 2025 m.

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unagi Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.039979 prekybos kainą 2026 m.

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UNA ateities kaina yra $ 0.041978 su 10.25% augimo norma.

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UNA ateities kaina yra $ 0.044077 su 15.76% augimo norma.

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.046281, o augimo norma – 21.55%.

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.048595, o augimo norma – 27.63%.

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unagi Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.079156 prekybos kainą.

Unagi Token (UNA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unagi Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.128938 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.038075
    0.00%
  • 2026
    $ 0.039979
    5.00%
  • 2027
    $ 0.041978
    10.25%
  • 2028
    $ 0.044077
    15.76%
  • 2029
    $ 0.046281
    21.55%
  • 2030
    $ 0.048595
    27.63%
  • 2031
    $ 0.051025
    34.01%
  • 2032
    $ 0.053576
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.056255
    47.75%
  • 2034
    $ 0.059068
    55.13%
  • 2035
    $ 0.062021
    62.89%
  • 2036
    $ 0.065122
    71.03%
  • 2037
    $ 0.068378
    79.59%
  • 2038
    $ 0.071797
    88.56%
  • 2039
    $ 0.075387
    97.99%
  • 2040
    $ 0.079156
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Unagi Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.038075
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.038080
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.038112
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.038232
    0.41%
Unagi Token (UNA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma UNA kaina yra $0.038075. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unagi Token (UNA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė UNA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.038080. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unagi Token (UNA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UNA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.038112. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unagi Token (UNA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UNA kaina yra $0.038232. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unagi Token kainų statistika

--
----

--

$ 24.67M
$ 24.67M$ 24.67M

647.64M
647.64M 647.64M

--
----

--

Naujausia UNA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, UNA turi 647.64M apyvartą ir $ 24.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Unagi Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unagi Token, dabartinė Unagi Token kaina yra 0.038075USD. Apyvartinė Unagi Token (UNA) pasiūla yra 647.64M UNA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24,666,332.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    33.31%
    $ 0.009513
    $ 0.039351
    $ 0.028478
  • 7 dienos
    40.83%
    $ 0.015545
    $ 0.039153
    $ 0.026066
  • 30 dienų
    5.61%
    $ 0.002136
    $ 0.039153
    $ 0.026066
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unagi Token kaina pasikeitė $0.009513, atspindinti 33.31% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unagi Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.039153 ir žemiausia $0.026066. Kainos pokytis buvo 40.83%. Ši naujausia tendencija parodo UNA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unagi Token įvyko 5.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002136 vertę. Tai rodo, kad UNA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Unagi Token (UNA) kainų prognozės modulis?

Unagi Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UNA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unagi Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UNA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unagi Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UNA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UNA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unagi Token potencialą.

Kodėl UNA kainų prognozė yra svarbi?

UNA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UNA dabar?
Pagal jūsų prognozes, UNA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UNA kainų prognozė?
Remiantis Unagi Token (UNA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UNA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UNA 2026 m.?
1 vieneto Unagi Token (UNA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UNA kaina 2027 m.?
Unagi Token (UNA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UNA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UNA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unagi Token (UNA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UNA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unagi Token (UNA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UNA 2030 m.?
1 vieneto Unagi Token (UNA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UNA kainų prognozė 2040 metams?
Unagi Token (UNA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UNA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.