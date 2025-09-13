TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite TWIN Asset Token NVDA Long kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NVDA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte TWIN Asset Token NVDA Long kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

TWIN Asset Token NVDA Long kainos prognozė
TWIN Asset Token NVDA Long Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, TWIN Asset Token NVDA Long galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 137.8 prekybos kainą 2025 m.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, TWIN Asset Token NVDA Long galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 144.6900 prekybos kainą 2026 m.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NVDA ateities kaina yra $ 151.9245 su 10.25% augimo norma.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NVDA ateities kaina yra $ 159.5207 su 15.76% augimo norma.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVDA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 167.4967, o augimo norma – 21.55%.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVDA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 175.8715, o augimo norma – 27.63%.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. TWIN Asset Token NVDA Long kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 286.4763 prekybos kainą.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. TWIN Asset Token NVDA Long kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 466.6397 prekybos kainą.

Trumpalaikės TWIN Asset Token NVDA Long kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 137.8
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 137.8188
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 137.9321
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 138.3663
    0.41%
TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NVDA kaina yra $137.8. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NVDA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $137.8188. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NVDA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $137.9321. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NVDA kaina yra $138.3663. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė TWIN Asset Token NVDA Long kainų statistika

TWIN Asset Token NVDA Long istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje TWIN Asset Token NVDA Long, dabartinė TWIN Asset Token NVDA Long kaina yra 137.8USD. Apyvartinė TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) pasiūla yra 169.27 NVDA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $23,324.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 138.0808
    $ 138.0808
  • 30 dienų
    -0.11%
    $ -0.162052
    $ 138.0808
    $ 137.7955
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas TWIN Asset Token NVDA Long kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas TWIN Asset Token NVDA Long buvo prekiaujama aukščiausia $138.0808 ir žemiausia $138.0808. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo NVDA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį TWIN Asset Token NVDA Long įvyko -0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.162052 vertę. Tai rodo, kad NVDA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kainų prognozės modulis?

TWIN Asset Token NVDA Long Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NVDA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius TWIN Asset Token NVDA Long ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NVDA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti TWIN Asset Token NVDA Long kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NVDA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NVDA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą TWIN Asset Token NVDA Long potencialą.

Kodėl NVDA kainų prognozė yra svarbi?

NVDA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NVDA dabar?
Pagal jūsų prognozes, NVDA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NVDA kainų prognozė?
Remiantis TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NVDA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NVDA 2026 m.?
1 vieneto TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NVDA kaina 2027 m.?
TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NVDA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NVDA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NVDA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NVDA 2030 m.?
1 vieneto TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NVDA kainų prognozė 2040 metams?
TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NVDA kaina pasieks --.
Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.