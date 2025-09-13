TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite TWIN Asset Token iNVDA Short kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek INVDA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte TWIN Asset Token iNVDA Short kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

TWIN Asset Token iNVDA Short kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:33:32(UTC+8)

TWIN Asset Token iNVDA Short Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, TWIN Asset Token iNVDA Short galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 77.06 prekybos kainą 2025 m.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, TWIN Asset Token iNVDA Short galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 80.9130 prekybos kainą 2026 m.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. INVDA ateities kaina yra $ 84.9586 su 10.25% augimo norma.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. INVDA ateities kaina yra $ 89.2065 su 15.76% augimo norma.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INVDA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 93.6669, o augimo norma – 21.55%.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INVDA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 98.3502, o augimo norma – 27.63%.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. TWIN Asset Token iNVDA Short kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 160.2022 prekybos kainą.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. TWIN Asset Token iNVDA Short kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 260.9525 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 77.06
    0.00%
  • 2026
    $ 80.9130
    5.00%
  • 2027
    $ 84.9586
    10.25%
  • 2028
    $ 89.2065
    15.76%
  • 2029
    $ 93.6669
    21.55%
  • 2030
    $ 98.3502
    27.63%
  • 2031
    $ 103.2677
    34.01%
  • 2032
    $ 108.4311
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 113.8527
    47.75%
  • 2034
    $ 119.5453
    55.13%
  • 2035
    $ 125.5226
    62.89%
  • 2036
    $ 131.7987
    71.03%
  • 2037
    $ 138.3886
    79.59%
  • 2038
    $ 145.3081
    88.56%
  • 2039
    $ 152.5735
    97.99%
  • 2040
    $ 160.2022
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės TWIN Asset Token iNVDA Short kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 77.06
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 77.0705
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 77.1338
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 77.3766
    0.41%
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma INVDA kaina yra $77.06. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė INVDA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $77.0705. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė INVDA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $77.1338. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma INVDA kaina yra $77.3766. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė TWIN Asset Token iNVDA Short kainų statistika

--
----

--

$ 13.04K
$ 13.04K$ 13.04K

169.27
169.27 169.27

--
----

--

Naujausia INVDA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, INVDA turi 169.27 apyvartą ir $ 13.04K bendrą rinkos kapitalizaciją.

TWIN Asset Token iNVDA Short istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje TWIN Asset Token iNVDA Short, dabartinė TWIN Asset Token iNVDA Short kaina yra 77.06USD. Apyvartinė TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) pasiūla yra 169.27 INVDA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $13,043.98.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.131210
    $ 77.0699
    $ 76.5812
  • 30 dienų
    -1.30%
    $ -1.0073
    $ 77.0699
    $ 76.5812
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas TWIN Asset Token iNVDA Short kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas TWIN Asset Token iNVDA Short buvo prekiaujama aukščiausia $77.0699 ir žemiausia $76.5812. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo INVDA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį TWIN Asset Token iNVDA Short įvyko -1.30%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.0073 vertę. Tai rodo, kad INVDA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kainų prognozės modulis?

TWIN Asset Token iNVDA Short Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas INVDA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius TWIN Asset Token iNVDA Short ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą INVDA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti TWIN Asset Token iNVDA Short kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja INVDA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina INVDA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą TWIN Asset Token iNVDA Short potencialą.

Kodėl INVDA kainų prognozė yra svarbi?

INVDA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į INVDA dabar?
Pagal jūsų prognozes, INVDA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio INVDA kainų prognozė?
Remiantis TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama INVDA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 INVDA 2026 m.?
1 vieneto TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INVDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama INVDA kaina 2027 m.?
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 INVDA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė INVDA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė INVDA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 INVDA 2030 m.?
1 vieneto TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INVDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia INVDA kainų prognozė 2040 metams?
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 INVDA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:33:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.