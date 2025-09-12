TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite TruFin Staked NEAR kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TRUNEAR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte TruFin Staked NEAR kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

TruFin Staked NEAR kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:44:32(UTC+8)

TruFin Staked NEAR Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, TruFin Staked NEAR galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.96 prekybos kainą 2025 m.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, TruFin Staked NEAR galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3.108 prekybos kainą 2026 m.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TRUNEAR ateities kaina yra $ 3.2634 su 10.25% augimo norma.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TRUNEAR ateities kaina yra $ 3.4265 su 15.76% augimo norma.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRUNEAR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.5978, o augimo norma – 21.55%.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRUNEAR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.7777, o augimo norma – 27.63%.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. TruFin Staked NEAR kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 6.1536 prekybos kainą.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. TruFin Staked NEAR kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 10.0236 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.96
    0.00%
  • 2026
    $ 3.108
    5.00%
  • 2027
    $ 3.2634
    10.25%
  • 2028
    $ 3.4265
    15.76%
  • 2029
    $ 3.5978
    21.55%
  • 2030
    $ 3.7777
    27.63%
  • 2031
    $ 3.9666
    34.01%
  • 2032
    $ 4.1650
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 4.3732
    47.75%
  • 2034
    $ 4.5919
    55.13%
  • 2035
    $ 4.8215
    62.89%
  • 2036
    $ 5.0626
    71.03%
  • 2037
    $ 5.3157
    79.59%
  • 2038
    $ 5.5815
    88.56%
  • 2039
    $ 5.8605
    97.99%
  • 2040
    $ 6.1536
    107.89%
Trumpalaikės TruFin Staked NEAR kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.96
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.9604
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.9628
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.9721
    0.41%
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TRUNEAR kaina yra $2.96. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TRUNEAR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.9604. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TRUNEAR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.9628. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TRUNEAR kaina yra $2.9721. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė TruFin Staked NEAR kainų statistika

$ 22.33M
$ 22.33M$ 22.33M

7.54M
7.54M 7.54M

Naujausia TRUNEAR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TRUNEAR turi 7.54M apyvartą ir $ 22.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

TruFin Staked NEAR istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje TruFin Staked NEAR, dabartinė TruFin Staked NEAR kaina yra 2.96USD. Apyvartinė TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) pasiūla yra 7.54M TRUNEAR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $22,328,069.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.43%
    $ 0.012741
    $ 3.02
    $ 2.92
  • 7 dienos
    12.03%
    $ 0.356027
    $ 3.1517
    $ 2.5802
  • 30 dienų
    -5.53%
    $ -0.163828
    $ 3.1517
    $ 2.5802
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas TruFin Staked NEAR kaina pasikeitė $0.012741, atspindinti 0.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas TruFin Staked NEAR buvo prekiaujama aukščiausia $3.1517 ir žemiausia $2.5802. Kainos pokytis buvo 12.03%. Ši naujausia tendencija parodo TRUNEAR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį TruFin Staked NEAR įvyko -5.53%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.163828 vertę. Tai rodo, kad TRUNEAR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kainų prognozės modulis?

TruFin Staked NEAR Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TRUNEAR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius TruFin Staked NEAR ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TRUNEAR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti TruFin Staked NEAR kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TRUNEAR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TRUNEAR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą TruFin Staked NEAR potencialą.

Kodėl TRUNEAR kainų prognozė yra svarbi?

TRUNEAR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TRUNEAR dabar?
Pagal jūsų prognozes, TRUNEAR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TRUNEAR kainų prognozė?
Remiantis TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TRUNEAR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TRUNEAR 2026 m.?
1 vieneto TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRUNEAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TRUNEAR kaina 2027 m.?
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TRUNEAR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TRUNEAR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TRUNEAR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TRUNEAR 2030 m.?
1 vieneto TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRUNEAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TRUNEAR kainų prognozė 2040 metams?
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TRUNEAR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:44:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.