TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite TruFin Staked INJ kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TRUINJ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte TruFin Staked INJ kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

TruFin Staked INJ kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:11:24(UTC+8)

TruFin Staked INJ Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, TruFin Staked INJ galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 5.36 prekybos kainą 2025 m.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, TruFin Staked INJ galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 5.6280 prekybos kainą 2026 m.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TRUINJ ateities kaina yra $ 5.9094 su 10.25% augimo norma.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TRUINJ ateities kaina yra $ 6.2048 su 15.76% augimo norma.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRUINJ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 6.5151, o augimo norma – 21.55%.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRUINJ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6.8408, o augimo norma – 27.63%.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. TruFin Staked INJ kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 11.1430 prekybos kainą.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. TruFin Staked INJ kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 18.1508 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 5.36
    0.00%
  • 2026
    $ 5.6280
    5.00%
  • 2027
    $ 5.9094
    10.25%
  • 2028
    $ 6.2048
    15.76%
  • 2029
    $ 6.5151
    21.55%
  • 2030
    $ 6.8408
    27.63%
  • 2031
    $ 7.1829
    34.01%
  • 2032
    $ 7.5420
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 7.9191
    47.75%
  • 2034
    $ 8.3151
    55.13%
  • 2035
    $ 8.7308
    62.89%
  • 2036
    $ 9.1674
    71.03%
  • 2037
    $ 9.6257
    79.59%
  • 2038
    $ 10.1070
    88.56%
  • 2039
    $ 10.6124
    97.99%
  • 2040
    $ 11.1430
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės TruFin Staked INJ kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 5.36
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 5.3607
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 5.3651
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 5.3820
    0.41%
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma TRUINJ kaina yra $5.36. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė TRUINJ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $5.3607. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TRUINJ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $5.3651. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TRUINJ kaina yra $5.3820. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė TruFin Staked INJ kainų statistika

--
----

--

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

1.39M
1.39M 1.39M

--
----

--

Naujausia TRUINJ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TRUINJ turi 1.39M apyvartą ir $ 7.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

TruFin Staked INJ istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje TruFin Staked INJ, dabartinė TruFin Staked INJ kaina yra 5.36USD. Apyvartinė TruFin Staked INJ (TRUINJ) pasiūla yra 1.39M TRUINJ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,458,164.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.71%
    $ -0.149493
    $ 5.68
    $ 5.18
  • 7 dienos
    -20.58%
    $ -1.1035
    $ 8.4520
    $ 5.2153
  • 30 dienų
    -36.44%
    $ -1.9535
    $ 8.4520
    $ 5.2153
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas TruFin Staked INJ kaina pasikeitė $-0.149493, atspindinti -2.71% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas TruFin Staked INJ buvo prekiaujama aukščiausia $8.4520 ir žemiausia $5.2153. Kainos pokytis buvo -20.58%. Ši naujausia tendencija parodo TRUINJ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį TruFin Staked INJ įvyko -36.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.9535 vertę. Tai rodo, kad TRUINJ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia TruFin Staked INJ (TRUINJ) kainų prognozės modulis?

TruFin Staked INJ Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TRUINJ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius TruFin Staked INJ ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TRUINJ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti TruFin Staked INJ kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TRUINJ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TRUINJ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą TruFin Staked INJ potencialą.

Kodėl TRUINJ kainų prognozė yra svarbi?

TRUINJ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TRUINJ dabar?
Pagal jūsų prognozes, TRUINJ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TRUINJ kainų prognozė?
Remiantis TruFin Staked INJ (TRUINJ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TRUINJ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TRUINJ 2026 m.?
1 vieneto TruFin Staked INJ (TRUINJ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRUINJ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TRUINJ kaina 2027 m.?
TruFin Staked INJ (TRUINJ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TRUINJ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TRUINJ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TruFin Staked INJ (TRUINJ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TRUINJ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TruFin Staked INJ (TRUINJ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TRUINJ 2030 m.?
1 vieneto TruFin Staked INJ (TRUINJ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRUINJ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TRUINJ kainų prognozė 2040 metams?
TruFin Staked INJ (TRUINJ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TRUINJ kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.