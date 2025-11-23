Trivians (TRIVIA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Trivians kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TRIVIA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Trivians kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Trivians kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 03:17:06(UTC+8)

Trivians Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Trivians galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000032 prekybos kainą 2025 m.

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Trivians galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000034 prekybos kainą 2026 m.

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TRIVIA ateities kaina yra $ 0.000035 su 10.25% augimo norma.

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TRIVIA ateities kaina yra $ 0.000037 su 15.76% augimo norma.

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRIVIA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000039, o augimo norma – 21.55%.

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRIVIA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000041, o augimo norma – 27.63%.

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Trivians kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000067 prekybos kainą.

Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Trivians kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000110 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000032
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000034
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000035
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000037
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000039
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000041
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000043
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000045
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000048
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000050
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000053
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000055
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000058
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000061
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000064
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000067
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Trivians kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000032
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000032
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000032
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000032
    0.41%
Trivians (TRIVIA) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma TRIVIA kaina yra $0.000032. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Trivians (TRIVIA) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė TRIVIA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000032. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Trivians (TRIVIA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TRIVIA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000032. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Trivians (TRIVIA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TRIVIA kaina yra $0.000032. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Trivians kainų statistika

--
----

--

$ 20.06K
$ 20.06K$ 20.06K

615.00M
615.00M 615.00M

--
----

--

Naujausia TRIVIA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TRIVIA turi 615.00M apyvartą ir $ 20.06K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Trivians istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Trivians, dabartinė Trivians kaina yra 0.000032USD. Apyvartinė Trivians (TRIVIA) pasiūla yra 615.00M TRIVIA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20,064.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.000044
    $ 0.000044
  • 30 dienų
    -40.45%
    $ -0.000013
    $ 0.000044
    $ 0.000044
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Trivians kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Trivians buvo prekiaujama aukščiausia $0.000044 ir žemiausia $0.000044. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo TRIVIA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Trivians įvyko -40.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000013 vertę. Tai rodo, kad TRIVIA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Trivians (TRIVIA) kainų prognozės modulis?

Trivians Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TRIVIA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Trivians ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TRIVIA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Trivians kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TRIVIA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TRIVIA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Trivians potencialą.

Kodėl TRIVIA kainų prognozė yra svarbi?

TRIVIA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TRIVIA dabar?
Pagal jūsų prognozes, TRIVIA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TRIVIA kainų prognozė?
Remiantis Trivians (TRIVIA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TRIVIA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TRIVIA 2026 m.?
1 vieneto Trivians (TRIVIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRIVIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TRIVIA kaina 2027 m.?
Trivians (TRIVIA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TRIVIA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TRIVIA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Trivians (TRIVIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TRIVIA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Trivians (TRIVIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TRIVIA 2030 m.?
1 vieneto Trivians (TRIVIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TRIVIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TRIVIA kainų prognozė 2040 metams?
Trivians (TRIVIA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TRIVIA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.