Tranche Finance kainos prognozė
Tranche Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Tranche Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.048817 prekybos kainą 2025 m.

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Tranche Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.051258 prekybos kainą 2026 m.

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SLICE ateities kaina yra $ 0.053821 su 10.25% augimo norma.

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SLICE ateities kaina yra $ 0.056512 su 15.76% augimo norma.

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLICE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.059337, o augimo norma – 21.55%.

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLICE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.062304, o augimo norma – 27.63%.

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Tranche Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.101488 prekybos kainą.

Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Tranche Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.165313 prekybos kainą.

Trumpalaikės Tranche Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.048817
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.048824
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.048864
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.049018
    0.41%
Tranche Finance (SLICE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SLICE kaina yra $0.048817. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Tranche Finance (SLICE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SLICE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.048824. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Tranche Finance (SLICE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SLICE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.048864. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Tranche Finance (SLICE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SLICE kaina yra $0.049018. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Tranche Finance kainų statistika

--
----

--

$ 850.37K
$ 850.37K

17.42M
17.42M

--
----

--

Naujausia SLICE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SLICE turi 17.42M apyvartą ir $ 850.37K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Tranche Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Tranche Finance, dabartinė Tranche Finance kaina yra 0.048817USD. Apyvartinė Tranche Finance (SLICE) pasiūla yra 17.42M SLICE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $850,367.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0
    $ 0.048915
    $ 0.048752
  • 7 dienos
    2.69%
    $ 0.001311
    $ 0.052411
    $ 0.047120
  • 30 dienų
    -6.69%
    $ -0.003268
    $ 0.052411
    $ 0.047120
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Tranche Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Tranche Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.052411 ir žemiausia $0.047120. Kainos pokytis buvo 2.69%. Ši naujausia tendencija parodo SLICE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Tranche Finance įvyko -6.69%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003268 vertę. Tai rodo, kad SLICE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Tranche Finance (SLICE) kainų prognozės modulis?

Tranche Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SLICE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Tranche Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SLICE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Tranche Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SLICE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SLICE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Tranche Finance potencialą.

Kodėl SLICE kainų prognozė yra svarbi?

SLICE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SLICE dabar?
Pagal jūsų prognozes, SLICE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SLICE kainų prognozė?
Remiantis Tranche Finance (SLICE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SLICE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SLICE 2026 m.?
1 vieneto Tranche Finance (SLICE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SLICE kaina 2027 m.?
Tranche Finance (SLICE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SLICE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SLICE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tranche Finance (SLICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SLICE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tranche Finance (SLICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SLICE 2030 m.?
1 vieneto Tranche Finance (SLICE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SLICE kainų prognozė 2040 metams?
Tranche Finance (SLICE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SLICE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.