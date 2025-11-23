Tokeo (TOKE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Tokeo kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TOKE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Tokeo kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Tokeo kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Tokeo Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Tokeo galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005734 prekybos kainą 2025 m.

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Tokeo galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006020 prekybos kainą 2026 m.

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TOKE ateities kaina yra $ 0.006321 su 10.25% augimo norma.

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TOKE ateities kaina yra $ 0.006637 su 15.76% augimo norma.

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TOKE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006969, o augimo norma – 21.55%.

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TOKE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007318, o augimo norma – 27.63%.

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Tokeo kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011920 prekybos kainą.

Tokeo (TOKE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Tokeo kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.019417 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005734
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006020
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006321
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006637
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006969
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007318
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007684
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008068
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008471
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008895
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009340
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009807
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010297
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010812
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011353
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011920
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Tokeo kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.005734
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.005734
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005739
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.005757
    0.41%
Tokeo (TOKE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma TOKE kaina yra $0.005734. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Tokeo (TOKE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė TOKE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005734. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Tokeo (TOKE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TOKE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005739. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Tokeo (TOKE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TOKE kaina yra $0.005757. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Tokeo kainų statistika

--
----

--

$ 306.29K
$ 306.29K$ 306.29K

53.23M
53.23M 53.23M

--
----

--

Naujausia TOKE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TOKE turi 53.23M apyvartą ir $ 306.29K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Tokeo istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Tokeo, dabartinė Tokeo kaina yra 0.005734USD. Apyvartinė Tokeo (TOKE) pasiūla yra 53.23M TOKE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $306,289.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -9.67%
    $ -0.000613
    $ 0.006446
    $ 0.005731
  • 7 dienos
    -40.90%
    $ -0.002345
    $ 0.013048
    $ 0.005825
  • 30 dienų
    -55.98%
    $ -0.003210
    $ 0.013048
    $ 0.005825
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Tokeo kaina pasikeitė $-0.000613, atspindinti -9.67% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Tokeo buvo prekiaujama aukščiausia $0.013048 ir žemiausia $0.005825. Kainos pokytis buvo -40.90%. Ši naujausia tendencija parodo TOKE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Tokeo įvyko -55.98%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003210 vertę. Tai rodo, kad TOKE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Tokeo (TOKE) kainų prognozės modulis?

Tokeo Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TOKE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Tokeo ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TOKE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Tokeo kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TOKE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TOKE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Tokeo potencialą.

Kodėl TOKE kainų prognozė yra svarbi?

TOKE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TOKE dabar?
Pagal jūsų prognozes, TOKE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TOKE kainų prognozė?
Remiantis Tokeo (TOKE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TOKE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TOKE 2026 m.?
1 vieneto Tokeo (TOKE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TOKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TOKE kaina 2027 m.?
Tokeo (TOKE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TOKE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TOKE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tokeo (TOKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TOKE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tokeo (TOKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TOKE 2030 m.?
1 vieneto Tokeo (TOKE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TOKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TOKE kainų prognozė 2040 metams?
Tokeo (TOKE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TOKE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.