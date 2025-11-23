Titan Token (TNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Titan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Titan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Titan Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:40:02(UTC+8)

Titan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Titan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001577 prekybos kainą 2025 m.

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Titan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001656 prekybos kainą 2026 m.

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TNT ateities kaina yra $ 0.001739 su 10.25% augimo norma.

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TNT ateities kaina yra $ 0.001826 su 15.76% augimo norma.

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001917, o augimo norma – 21.55%.

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002013, o augimo norma – 27.63%.

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Titan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003279 prekybos kainą.

Titan Token (TNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Titan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005342 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001577
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001656
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001739
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001826
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001917
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002013
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002114
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002219
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002330
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002447
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002569
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002698
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002833
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002974
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003123
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003279
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Titan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001577
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001577
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001579
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001584
    0.41%
Titan Token (TNT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma TNT kaina yra $0.001577. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Titan Token (TNT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė TNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001577. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Titan Token (TNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001579. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Titan Token (TNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TNT kaina yra $0.001584. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Titan Token kainų statistika

--
----

--

$ 157.75K
$ 157.75K$ 157.75K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia TNT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TNT turi 100.00M apyvartą ir $ 157.75K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Titan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Titan Token, dabartinė Titan Token kaina yra 0.001577USD. Apyvartinė Titan Token (TNT) pasiūla yra 100.00M TNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $157,754.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.73%
    $ 0
    $ 0.001579
    $ 0.001562
  • 7 dienos
    5.00%
    $ 0.000078
    $ 0.001579
    $ 0.001467
  • 30 dienų
    7.58%
    $ 0.000119
    $ 0.001579
    $ 0.001467
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Titan Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.73% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Titan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.001579 ir žemiausia $0.001467. Kainos pokytis buvo 5.00%. Ši naujausia tendencija parodo TNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Titan Token įvyko 7.58%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000119 vertę. Tai rodo, kad TNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Titan Token (TNT) kainų prognozės modulis?

Titan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Titan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Titan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Titan Token potencialą.

Kodėl TNT kainų prognozė yra svarbi?

TNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, TNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TNT kainų prognozė?
Remiantis Titan Token (TNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TNT 2026 m.?
1 vieneto Titan Token (TNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TNT kaina 2027 m.?
Titan Token (TNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Titan Token (TNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Titan Token (TNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TNT 2030 m.?
1 vieneto Titan Token (TNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TNT kainų prognozė 2040 metams?
Titan Token (TNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TNT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.