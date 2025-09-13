Thetanuts Finance (NUTS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Thetanuts Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NUTS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Thetanuts Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Thetanuts Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Thetanuts Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Thetanuts Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001528 prekybos kainą 2025 m.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Thetanuts Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001605 prekybos kainą 2026 m.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NUTS ateities kaina yra $ 0.001685 su 10.25% augimo norma.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NUTS ateities kaina yra $ 0.001769 su 15.76% augimo norma.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NUTS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001858, o augimo norma – 21.55%.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NUTS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001951, o augimo norma – 27.63%.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Thetanuts Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003178 prekybos kainą.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Thetanuts Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005177 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001528
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001605
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001685
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001769
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001858
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001951
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002048
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002151
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002258
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002371
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002490
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002614
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002745
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002882
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003027
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003178
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Thetanuts Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001528
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001529
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001530
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001535
    0.41%
Thetanuts Finance (NUTS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NUTS kaina yra $0.001528. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NUTS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001529. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NUTS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001530. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Thetanuts Finance (NUTS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NUTS kaina yra $0.001535. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Thetanuts Finance kainų statistika

--
----

--

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

2.31B
2.31B 2.31B

--
----

--

Naujausia NUTS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NUTS turi 2.31B apyvartą ir $ 3.55M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Thetanuts Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Thetanuts Finance, dabartinė Thetanuts Finance kaina yra 0.001528USD. Apyvartinė Thetanuts Finance (NUTS) pasiūla yra 2.31B NUTS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,552,440.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.07%
    $ 0
    $ 0.001750
    $ 0.001450
  • 7 dienos
    6.59%
    $ 0.000100
    $ 0.001586
    $ 0.001394
  • 30 dienų
    1.29%
    $ 0.000019
    $ 0.001586
    $ 0.001394
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Thetanuts Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Thetanuts Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.001586 ir žemiausia $0.001394. Kainos pokytis buvo 6.59%. Ši naujausia tendencija parodo NUTS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Thetanuts Finance įvyko 1.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000019 vertę. Tai rodo, kad NUTS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Thetanuts Finance (NUTS) kainų prognozės modulis?

Thetanuts Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NUTS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Thetanuts Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NUTS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Thetanuts Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NUTS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NUTS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Thetanuts Finance potencialą.

Kodėl NUTS kainų prognozė yra svarbi?

NUTS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NUTS dabar?
Pagal jūsų prognozes, NUTS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NUTS kainų prognozė?
Remiantis Thetanuts Finance (NUTS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NUTS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NUTS 2026 m.?
1 vieneto Thetanuts Finance (NUTS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NUTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NUTS kaina 2027 m.?
Thetanuts Finance (NUTS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NUTS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NUTS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Thetanuts Finance (NUTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NUTS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Thetanuts Finance (NUTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NUTS 2030 m.?
1 vieneto Thetanuts Finance (NUTS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NUTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NUTS kainų prognozė 2040 metams?
Thetanuts Finance (NUTS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NUTS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.