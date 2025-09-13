The Wally Group (TWG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite The Wally Group kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TWG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte The Wally Group kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

The Wally Group kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:39:05(UTC+8)

The Wally Group Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, The Wally Group galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000004 prekybos kainą 2025 m.

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, The Wally Group galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000004 prekybos kainą 2026 m.

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TWG ateities kaina yra $ 0.000004 su 10.25% augimo norma.

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TWG ateities kaina yra $ 0.000005 su 15.76% augimo norma.

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TWG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000005, o augimo norma – 21.55%.

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TWG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000005, o augimo norma – 27.63%.

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. The Wally Group kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000008 prekybos kainą.

The Wally Group (TWG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. The Wally Group kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000014 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000004
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000004
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000004
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000005
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000005
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000005
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000005
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000006
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000006
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000007
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000007
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000007
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000008
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000008
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000008
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės The Wally Group kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000004
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000004
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000004
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000004
    0.41%
The Wally Group (TWG) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TWG kaina yra $0.000004. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

The Wally Group (TWG) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TWG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000004. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

The Wally Group (TWG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TWG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000004. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

The Wally Group (TWG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TWG kaina yra $0.000004. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė The Wally Group kainų statistika

--
----

--

$ 43.22K
$ 43.22K$ 43.22K

10.00B
10.00B 10.00B

--
----

--

Naujausia TWG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TWG turi 10.00B apyvartą ir $ 43.22K bendrą rinkos kapitalizaciją.

The Wally Group istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje The Wally Group, dabartinė The Wally Group kaina yra 0.000004USD. Apyvartinė The Wally Group (TWG) pasiūla yra 10.00B TWG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $43,217.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.25%
    $ 0
    $ 0.000004
    $ 0.000004
  • 7 dienos
    -2.40%
    $ -0.000000
    $ 0.000027
    $ 0.000004
  • 30 dienų
    -83.80%
    $ -0.000003
    $ 0.000027
    $ 0.000004
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas The Wally Group kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas The Wally Group buvo prekiaujama aukščiausia $0.000027 ir žemiausia $0.000004. Kainos pokytis buvo -2.40%. Ši naujausia tendencija parodo TWG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį The Wally Group įvyko -83.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000003 vertę. Tai rodo, kad TWG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia The Wally Group (TWG) kainų prognozės modulis?

The Wally Group Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TWG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius The Wally Group ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TWG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti The Wally Group kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TWG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TWG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą The Wally Group potencialą.

Kodėl TWG kainų prognozė yra svarbi?

TWG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TWG dabar?
Pagal jūsų prognozes, TWG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TWG kainų prognozė?
Remiantis The Wally Group (TWG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TWG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TWG 2026 m.?
1 vieneto The Wally Group (TWG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TWG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TWG kaina 2027 m.?
The Wally Group (TWG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TWG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TWG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Wally Group (TWG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TWG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Wally Group (TWG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TWG 2030 m.?
1 vieneto The Wally Group (TWG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TWG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TWG kainų prognozė 2040 metams?
The Wally Group (TWG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TWG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:39:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.