The SWARM (SWARM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite The SWARM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SWARM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte The SWARM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

The SWARM kainos prognozė
The SWARM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, The SWARM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004299 prekybos kainą 2025 m.

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, The SWARM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004514 prekybos kainą 2026 m.

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SWARM ateities kaina yra $ 0.004740 su 10.25% augimo norma.

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SWARM ateities kaina yra $ 0.004977 su 15.76% augimo norma.

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWARM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005225, o augimo norma – 21.55%.

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWARM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005487, o augimo norma – 27.63%.

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. The SWARM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008938 prekybos kainą.

The SWARM (SWARM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. The SWARM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014559 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004299
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004514
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004740
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004977
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005225
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005487
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005761
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006049
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006352
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006669
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007003
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007353
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007721
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008107
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008512
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008938
    107.89%
Trumpalaikės The SWARM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004299
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004300
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004303
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004317
    0.41%
The SWARM (SWARM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SWARM kaina yra $0.004299. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

The SWARM (SWARM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SWARM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004300. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

The SWARM (SWARM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SWARM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004303. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

The SWARM (SWARM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SWARM kaina yra $0.004317. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė The SWARM kainų statistika

--

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

514.17M
514.17M 514.17M

--

Naujausia SWARM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SWARM turi 514.17M apyvartą ir $ 2.22M bendrą rinkos kapitalizaciją.

The SWARM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje The SWARM, dabartinė The SWARM kaina yra 0.004299USD. Apyvartinė The SWARM (SWARM) pasiūla yra 514.17M SWARM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,221,683.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ 0
    $ 0.004878
    $ 0.004173
  • 7 dienos
    6.55%
    $ 0.000281
    $ 0.005355
    $ 0.003525
  • 30 dienų
    -22.87%
    $ -0.000983
    $ 0.005355
    $ 0.003525
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas The SWARM kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas The SWARM buvo prekiaujama aukščiausia $0.005355 ir žemiausia $0.003525. Kainos pokytis buvo 6.55%. Ši naujausia tendencija parodo SWARM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį The SWARM įvyko -22.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000983 vertę. Tai rodo, kad SWARM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia The SWARM (SWARM) kainų prognozės modulis?

The SWARM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SWARM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius The SWARM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SWARM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti The SWARM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SWARM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SWARM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą The SWARM potencialą.

Kodėl SWARM kainų prognozė yra svarbi?

SWARM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SWARM dabar?
Pagal jūsų prognozes, SWARM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SWARM kainų prognozė?
Remiantis The SWARM (SWARM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SWARM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SWARM 2026 m.?
1 vieneto The SWARM (SWARM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWARM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SWARM kaina 2027 m.?
The SWARM (SWARM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SWARM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SWARM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The SWARM (SWARM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SWARM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The SWARM (SWARM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SWARM 2030 m.?
1 vieneto The SWARM (SWARM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWARM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SWARM kainų prognozė 2040 metams?
The SWARM (SWARM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SWARM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.