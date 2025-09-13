The Resistance Cat ($RECA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite The Resistance Cat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek $RECA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

The Resistance Cat kainos prognozė
The Resistance Cat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, The Resistance Cat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.030351 prekybos kainą 2025 m.

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, The Resistance Cat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031869 prekybos kainą 2026 m.

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. $RECA ateities kaina yra $ 0.033462 su 10.25% augimo norma.

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. $RECA ateities kaina yra $ 0.035135 su 15.76% augimo norma.

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $RECA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.036892, o augimo norma – 21.55%.

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $RECA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.038737, o augimo norma – 27.63%.

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. The Resistance Cat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.063099 prekybos kainą.

The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. The Resistance Cat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.102781 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.030351
    0.00%
  • 2026
    $ 0.031869
    5.00%
  • 2027
    $ 0.033462
    10.25%
  • 2028
    $ 0.035135
    15.76%
  • 2029
    $ 0.036892
    21.55%
  • 2030
    $ 0.038737
    27.63%
  • 2031
    $ 0.040674
    34.01%
  • 2032
    $ 0.042708
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.044843
    47.75%
  • 2034
    $ 0.047085
    55.13%
  • 2035
    $ 0.049439
    62.89%
  • 2036
    $ 0.051911
    71.03%
  • 2037
    $ 0.054507
    79.59%
  • 2038
    $ 0.057232
    88.56%
  • 2039
    $ 0.060094
    97.99%
  • 2040
    $ 0.063099
    107.89%
Trumpalaikės The Resistance Cat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.030351
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.030355
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.030380
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.030476
    0.41%
The Resistance Cat ($RECA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma $RECA kaina yra $0.030351. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

The Resistance Cat ($RECA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė $RECA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.030355. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

The Resistance Cat ($RECA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė $RECA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.030380. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

The Resistance Cat ($RECA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma $RECA kaina yra $0.030476. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė The Resistance Cat kainų statistika

$ 298.72K
$ 298.72K$ 298.72K

9.84M
9.84M 9.84M

Naujausia $RECA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, $RECA turi 9.84M apyvartą ir $ 298.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

The Resistance Cat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje The Resistance Cat, dabartinė The Resistance Cat kaina yra 0.030351USD. Apyvartinė The Resistance Cat ($RECA) pasiūla yra 9.84M $RECA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $298,715.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.63%
    $ 0.000189
    $ 0.030486
    $ 0.029601
  • 7 dienos
    -9.38%
    $ -0.002849
    $ 0.039043
    $ 0.028511
  • 30 dienų
    -22.43%
    $ -0.006809
    $ 0.039043
    $ 0.028511
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas The Resistance Cat kaina pasikeitė $0.000189, atspindinti 0.63% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas The Resistance Cat buvo prekiaujama aukščiausia $0.039043 ir žemiausia $0.028511. Kainos pokytis buvo -9.38%. Ši naujausia tendencija parodo $RECA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį The Resistance Cat įvyko -22.43%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006809 vertę. Tai rodo, kad $RECA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia The Resistance Cat ($RECA) kainų prognozės modulis?

The Resistance Cat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas $RECA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius The Resistance Cat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą $RECA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti The Resistance Cat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja $RECA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina $RECA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą The Resistance Cat potencialą.

Kodėl $RECA kainų prognozė yra svarbi?

$RECA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į $RECA dabar?
Pagal jūsų prognozes, $RECA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio $RECA kainų prognozė?
Remiantis The Resistance Cat ($RECA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama $RECA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 $RECA 2026 m.?
1 vieneto The Resistance Cat ($RECA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $RECA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama $RECA kaina 2027 m.?
The Resistance Cat ($RECA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 $RECA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė $RECA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Resistance Cat ($RECA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė $RECA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Resistance Cat ($RECA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 $RECA 2030 m.?
1 vieneto The Resistance Cat ($RECA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $RECA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia $RECA kainų prognozė 2040 metams?
The Resistance Cat ($RECA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 $RECA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.