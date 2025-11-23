the great extraction (TGE) Kainos prognozavimas (USD)

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 03:14:23(UTC+8)

the great extraction Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, the great extraction galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000006 prekybos kainą 2025 m.

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, the great extraction galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000006 prekybos kainą 2026 m.

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TGE ateities kaina yra $ 0.000006 su 10.25% augimo norma.

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TGE ateities kaina yra $ 0.000007 su 15.76% augimo norma.

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TGE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000007, o augimo norma – 21.55%.

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TGE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000008, o augimo norma – 27.63%.

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. the great extraction kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000013 prekybos kainą.

the great extraction (TGE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. the great extraction kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000021 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000006
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000006
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000006
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000007
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000007
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000008
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000008
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000008
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000009
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000009
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000010
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000010
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000011
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000011
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000012
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000013
    107.89%
Trumpalaikės the great extraction kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000006
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000006
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000006
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000006
    0.41%
the great extraction (TGE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma TGE kaina yra $0.000006. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

the great extraction (TGE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė TGE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000006. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

the great extraction (TGE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TGE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000006. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

the great extraction (TGE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TGE kaina yra $0.000006. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė the great extraction kainų statistika

--
----

--

$ 6.26K
$ 6.26K$ 6.26K

999.38M
999.38M 999.38M

--
----

--

Naujausia TGE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TGE turi 999.38M apyvartą ir $ 6.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

the great extraction istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje the great extraction, dabartinė the great extraction kaina yra 0.000006USD. Apyvartinė the great extraction (TGE) pasiūla yra 999.38M TGE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,263.58.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.32%
    $ 0
    $ 0.000006
    $ 0.000006
  • 7 dienos
    -17.22%
    $ -0.000001
    $ 0.000010
    $ 0.000006
  • 30 dienų
    -43.96%
    $ -0.000002
    $ 0.000010
    $ 0.000006
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas the great extraction kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.32% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas the great extraction buvo prekiaujama aukščiausia $0.000010 ir žemiausia $0.000006. Kainos pokytis buvo -17.22%. Ši naujausia tendencija parodo TGE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį the great extraction įvyko -43.96%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000002 vertę. Tai rodo, kad TGE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia the great extraction (TGE) kainų prognozės modulis?

the great extraction Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TGE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius the great extraction ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TGE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti the great extraction kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TGE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TGE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą the great extraction potencialą.

Kodėl TGE kainų prognozė yra svarbi?

TGE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TGE dabar?
Pagal jūsų prognozes, TGE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TGE kainų prognozė?
Remiantis the great extraction (TGE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TGE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TGE 2026 m.?
1 vieneto the great extraction (TGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TGE kaina 2027 m.?
the great extraction (TGE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TGE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TGE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, the great extraction (TGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TGE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, the great extraction (TGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TGE 2030 m.?
1 vieneto the great extraction (TGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TGE kainų prognozė 2040 metams?
the great extraction (TGE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TGE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.