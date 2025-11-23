the face of sarcasm (KAPPA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite the face of sarcasm kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KAPPA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte the face of sarcasm kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

the face of sarcasm kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:15:10(UTC+8)

the face of sarcasm Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, the face of sarcasm galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000034 prekybos kainą 2025 m.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, the face of sarcasm galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000036 prekybos kainą 2026 m.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KAPPA ateities kaina yra $ 0.000037 su 10.25% augimo norma.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KAPPA ateities kaina yra $ 0.000039 su 15.76% augimo norma.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAPPA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000041, o augimo norma – 21.55%.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAPPA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000043, o augimo norma – 27.63%.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. the face of sarcasm kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000071 prekybos kainą.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. the face of sarcasm kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000116 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000034
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000036
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000037
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000039
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000041
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000043
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000046
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000048
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000050
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000053
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000055
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000058
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000061
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000064
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000068
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000071
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės the face of sarcasm kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000034
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000034
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000034
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000034
    0.41%
the face of sarcasm (KAPPA) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma KAPPA kaina yra $0.000034. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė KAPPA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000034. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KAPPA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000034. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

the face of sarcasm (KAPPA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KAPPA kaina yra $0.000034. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė the face of sarcasm kainų statistika

--
----

--

$ 22.90K
$ 22.90K$ 22.90K

668.79M
668.79M 668.79M

--
----

--

Naujausia KAPPA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KAPPA turi 668.79M apyvartą ir $ 22.90K bendrą rinkos kapitalizaciją.

the face of sarcasm istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje the face of sarcasm, dabartinė the face of sarcasm kaina yra 0.000034USD. Apyvartinė the face of sarcasm (KAPPA) pasiūla yra 668.79M KAPPA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $22,897.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.40%
    $ 0
    $ 0.000034
    $ 0.000033
  • 7 dienos
    -10.42%
    $ -0.000003
    $ 0.000060
    $ 0.000033
  • 30 dienų
    -42.48%
    $ -0.000014
    $ 0.000060
    $ 0.000033
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas the face of sarcasm kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.40% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas the face of sarcasm buvo prekiaujama aukščiausia $0.000060 ir žemiausia $0.000033. Kainos pokytis buvo -10.42%. Ši naujausia tendencija parodo KAPPA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį the face of sarcasm įvyko -42.48%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000014 vertę. Tai rodo, kad KAPPA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia the face of sarcasm (KAPPA) kainų prognozės modulis?

the face of sarcasm Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KAPPA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius the face of sarcasm ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KAPPA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti the face of sarcasm kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KAPPA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KAPPA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą the face of sarcasm potencialą.

Kodėl KAPPA kainų prognozė yra svarbi?

KAPPA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KAPPA dabar?
Pagal jūsų prognozes, KAPPA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KAPPA kainų prognozė?
Remiantis the face of sarcasm (KAPPA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KAPPA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KAPPA 2026 m.?
1 vieneto the face of sarcasm (KAPPA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAPPA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KAPPA kaina 2027 m.?
the face of sarcasm (KAPPA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KAPPA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KAPPA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, the face of sarcasm (KAPPA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KAPPA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, the face of sarcasm (KAPPA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KAPPA 2030 m.?
1 vieneto the face of sarcasm (KAPPA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAPPA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KAPPA kainų prognozė 2040 metams?
the face of sarcasm (KAPPA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KAPPA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:15:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.