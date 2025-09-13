The Bitcoin Killa (KILLA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite The Bitcoin Killa kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KILLA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte The Bitcoin Killa kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

The Bitcoin Killa kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:17:58(UTC+8)

The Bitcoin Killa Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, The Bitcoin Killa galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.11 prekybos kainą 2025 m.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, The Bitcoin Killa galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.2155 prekybos kainą 2026 m.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KILLA ateities kaina yra $ 2.3262 su 10.25% augimo norma.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KILLA ateities kaina yra $ 2.4425 su 15.76% augimo norma.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KILLA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.5647, o augimo norma – 21.55%.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KILLA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.6929, o augimo norma – 27.63%.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. The Bitcoin Killa kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.3865 prekybos kainą.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. The Bitcoin Killa kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 7.1452 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.11
    0.00%
  • 2026
    $ 2.2155
    5.00%
  • 2027
    $ 2.3262
    10.25%
  • 2028
    $ 2.4425
    15.76%
  • 2029
    $ 2.5647
    21.55%
  • 2030
    $ 2.6929
    27.63%
  • 2031
    $ 2.8276
    34.01%
  • 2032
    $ 2.9689
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.1174
    47.75%
  • 2034
    $ 3.2733
    55.13%
  • 2035
    $ 3.4369
    62.89%
  • 2036
    $ 3.6088
    71.03%
  • 2037
    $ 3.7892
    79.59%
  • 2038
    $ 3.9787
    88.56%
  • 2039
    $ 4.1776
    97.99%
  • 2040
    $ 4.3865
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės The Bitcoin Killa kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 2.11
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 2.1102
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.1120
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 2.1186
    0.41%
The Bitcoin Killa (KILLA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KILLA kaina yra $2.11. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KILLA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.1102. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KILLA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.1120. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

The Bitcoin Killa (KILLA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KILLA kaina yra $2.1186. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė The Bitcoin Killa kainų statistika

--
----

--

$ 43.94K
$ 43.94K$ 43.94K

21.00K
21.00K 21.00K

--
----

--

Naujausia KILLA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KILLA turi 21.00K apyvartą ir $ 43.94K bendrą rinkos kapitalizaciją.

The Bitcoin Killa istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje The Bitcoin Killa, dabartinė The Bitcoin Killa kaina yra 2.11USD. Apyvartinė The Bitcoin Killa (KILLA) pasiūla yra 21.00K KILLA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $43,944.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.34%
    $ 0.125723
    $ 2.12
    $ 1.98
  • 7 dienos
    15.20%
    $ 0.320738
    $ 2.1146
    $ 1.7639
  • 30 dienų
    13.79%
    $ 0.291041
    $ 2.1146
    $ 1.7639
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas The Bitcoin Killa kaina pasikeitė $0.125723, atspindinti 6.34% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas The Bitcoin Killa buvo prekiaujama aukščiausia $2.1146 ir žemiausia $1.7639. Kainos pokytis buvo 15.20%. Ši naujausia tendencija parodo KILLA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį The Bitcoin Killa įvyko 13.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.291041 vertę. Tai rodo, kad KILLA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia The Bitcoin Killa (KILLA) kainų prognozės modulis?

The Bitcoin Killa Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KILLA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius The Bitcoin Killa ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KILLA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti The Bitcoin Killa kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KILLA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KILLA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą The Bitcoin Killa potencialą.

Kodėl KILLA kainų prognozė yra svarbi?

KILLA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KILLA dabar?
Pagal jūsų prognozes, KILLA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KILLA kainų prognozė?
Remiantis The Bitcoin Killa (KILLA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KILLA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KILLA 2026 m.?
1 vieneto The Bitcoin Killa (KILLA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KILLA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KILLA kaina 2027 m.?
The Bitcoin Killa (KILLA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KILLA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KILLA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Bitcoin Killa (KILLA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KILLA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Bitcoin Killa (KILLA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KILLA 2030 m.?
1 vieneto The Bitcoin Killa (KILLA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KILLA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KILLA kainų prognozė 2040 metams?
The Bitcoin Killa (KILLA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KILLA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:17:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.