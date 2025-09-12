Tellor Tributes (TRB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Tellor Tributes kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TRB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Tellor Tributes kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Tellor Tributes kainos prognozė
Tellor Tributes Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Tellor Tributes galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 37.61 prekybos kainą 2025 m.

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Tellor Tributes galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 39.4905 prekybos kainą 2026 m.

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TRB ateities kaina yra $ 41.4650 su 10.25% augimo norma.

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TRB ateities kaina yra $ 43.5382 su 15.76% augimo norma.

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 45.7151, o augimo norma – 21.55%.

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TRB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 48.0009, o augimo norma – 27.63%.

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Tellor Tributes kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 78.1884 prekybos kainą.

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Tellor Tributes kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 127.3608 prekybos kainą.

Trumpalaikės Tellor Tributes kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Tellor Tributes (TRB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TRB kaina yra $37.61. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Tellor Tributes (TRB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TRB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $37.6151. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Tellor Tributes (TRB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TRB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $37.6460. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Tellor Tributes (TRB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TRB kaina yra $37.7645. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Tellor Tributes kainų statistika

Tellor Tributes istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Tellor Tributes, dabartinė Tellor Tributes kaina yra 37.61USD. Apyvartinė Tellor Tributes (TRB) pasiūla yra 2.72M TRB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $102,362,916.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.85%
    $ 1.74
    $ 38.61
    $ 35.72
  • 7 dienos
    9.62%
    $ 3.6193
    $ 40.6709
    $ 33.4390
  • 30 dienų
    -7.86%
    $ -2.9585
    $ 40.6709
    $ 33.4390
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Tellor Tributes kaina pasikeitė $1.74, atspindinti 4.85% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Tellor Tributes buvo prekiaujama aukščiausia $40.6709 ir žemiausia $33.4390. Kainos pokytis buvo 9.62%. Ši naujausia tendencija parodo TRB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Tellor Tributes įvyko -7.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-2.9585 vertę. Tai rodo, kad TRB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Tellor Tributes (TRB) kainų prognozės modulis?

Tellor Tributes Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TRB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Tellor Tributes ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TRB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Tellor Tributes kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TRB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TRB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Tellor Tributes potencialą.

Kodėl TRB kainų prognozė yra svarbi?

TRB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.