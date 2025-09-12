Taki Games (TAKI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Taki Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TAKI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Taki Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Taki Games kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:52:56(UTC+8)

Taki Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Taki Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002034 prekybos kainą 2025 m.

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Taki Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002135 prekybos kainą 2026 m.

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TAKI ateities kaina yra $ 0.002242 su 10.25% augimo norma.

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TAKI ateities kaina yra $ 0.002354 su 15.76% augimo norma.

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TAKI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002472, o augimo norma – 21.55%.

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TAKI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002596, o augimo norma – 27.63%.

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Taki Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004229 prekybos kainą.

Taki Games (TAKI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Taki Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006888 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002034
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002135
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002242
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002354
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002472
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002596
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002726
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002862
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003005
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003155
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003313
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003479
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003653
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003835
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004027
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004229
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Taki Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002034
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002034
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002036
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002042
    0.41%
Taki Games (TAKI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TAKI kaina yra $0.002034. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Taki Games (TAKI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TAKI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002034. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Taki Games (TAKI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TAKI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002036. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Taki Games (TAKI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TAKI kaina yra $0.002042. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Taki Games kainų statistika

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

1.17B
1.17B 1.17B

Naujausia TAKI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TAKI turi 1.17B apyvartą ir $ 2.38M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Taki Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Taki Games, dabartinė Taki Games kaina yra 0.002034USD. Apyvartinė Taki Games (TAKI) pasiūla yra 1.17B TAKI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,381,827.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.53%
    $ 0
    $ 0.002074
    $ 0
  • 7 dienos
    -1.13%
    $ -0.000023
    $ 0.002097
    $ 0.000187
  • 30 dienų
    1.22%
    $ 0.000024
    $ 0.002097
    $ 0.000187
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Taki Games kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.53% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Taki Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.002097 ir žemiausia $0.000187. Kainos pokytis buvo -1.13%. Ši naujausia tendencija parodo TAKI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Taki Games įvyko 1.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000024 vertę. Tai rodo, kad TAKI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Taki Games (TAKI) kainų prognozės modulis?

Taki Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TAKI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Taki Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TAKI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Taki Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TAKI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TAKI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Taki Games potencialą.

Kodėl TAKI kainų prognozė yra svarbi?

TAKI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TAKI dabar?
Pagal jūsų prognozes, TAKI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TAKI kainų prognozė?
Remiantis Taki Games (TAKI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TAKI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TAKI 2026 m.?
1 vieneto Taki Games (TAKI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TAKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TAKI kaina 2027 m.?
Taki Games (TAKI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TAKI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TAKI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Taki Games (TAKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TAKI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Taki Games (TAKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TAKI 2030 m.?
1 vieneto Taki Games (TAKI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TAKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TAKI kainų prognozė 2040 metams?
Taki Games (TAKI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TAKI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.