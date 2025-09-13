Synthetix USDx (USDX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Synthetix USDx kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Synthetix USDx kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Synthetix USDx kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Synthetix USDx Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Synthetix USDx galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.939715 prekybos kainą 2025 m.

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Synthetix USDx galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.986700 prekybos kainą 2026 m.

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDX ateities kaina yra $ 1.0360 su 10.25% augimo norma.

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDX ateities kaina yra $ 1.0878 su 15.76% augimo norma.

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1422, o augimo norma – 21.55%.

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.1993, o augimo norma – 27.63%.

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Synthetix USDx kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.9535 prekybos kainą.

Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Synthetix USDx kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.1822 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.939715
    0.00%
  • 2026
    $ 0.986700
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0360
    10.25%
  • 2028
    $ 1.0878
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1422
    21.55%
  • 2030
    $ 1.1993
    27.63%
  • 2031
    $ 1.2593
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3222
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.3883
    47.75%
  • 2034
    $ 1.4578
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5306
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6072
    71.03%
  • 2037
    $ 1.6875
    79.59%
  • 2038
    $ 1.7719
    88.56%
  • 2039
    $ 1.8605
    97.99%
  • 2040
    $ 1.9535
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Synthetix USDx kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.939715
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.939843
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.940616
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.943576
    0.41%
Synthetix USDx (USDX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma USDX kaina yra $0.939715. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Synthetix USDx (USDX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.939843. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Synthetix USDx (USDX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.940616. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Synthetix USDx (USDX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDX kaina yra $0.943576. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Synthetix USDx kainų statistika

--
----

--

$ 261.98K
$ 261.98K$ 261.98K

278.79K
278.79K 278.79K

--
----

--

Naujausia USDX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDX turi 278.79K apyvartą ir $ 261.98K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Synthetix USDx istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Synthetix USDx, dabartinė Synthetix USDx kaina yra 0.939715USD. Apyvartinė Synthetix USDx (USDX) pasiūla yra 278.79K USDX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $261,984.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.19%
    $ 0.001758
    $ 0.939715
    $ 0.936882
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000184
    $ 0.966624
    $ 0.936947
  • 30 dienų
    -2.79%
    $ -0.026239
    $ 0.966624
    $ 0.936947
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Synthetix USDx kaina pasikeitė $0.001758, atspindinti 0.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Synthetix USDx buvo prekiaujama aukščiausia $0.966624 ir žemiausia $0.936947. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo USDX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Synthetix USDx įvyko -2.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.026239 vertę. Tai rodo, kad USDX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Synthetix USDx (USDX) kainų prognozės modulis?

Synthetix USDx Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Synthetix USDx ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Synthetix USDx kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Synthetix USDx potencialą.

Kodėl USDX kainų prognozė yra svarbi?

USDX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:37:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.