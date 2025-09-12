Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FIUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Sygnum FIUSD Liquidity Fund Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sygnum FIUSD Liquidity Fund galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 11,575.73 prekybos kainą 2025 m.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sygnum FIUSD Liquidity Fund galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 12,154.5165 prekybos kainą 2026 m.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FIUSD ateities kaina yra $ 12,762.2423 su 10.25% augimo norma.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FIUSD ateities kaina yra $ 13,400.3544 su 15.76% augimo norma.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 14,070.3721, o augimo norma – 21.55%.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 14,773.8907, o augimo norma – 27.63%.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sygnum FIUSD Liquidity Fund kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 24,065.1112 prekybos kainą.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sygnum FIUSD Liquidity Fund kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 39,199.5304 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 11,575.73
    0.00%
  • 2026
    $ 12,154.5165
    5.00%
  • 2027
    $ 12,762.2423
    10.25%
  • 2028
    $ 13,400.3544
    15.76%
  • 2029
    $ 14,070.3721
    21.55%
  • 2030
    $ 14,773.8907
    27.63%
  • 2031
    $ 15,512.5853
    34.01%
  • 2032
    $ 16,288.2145
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 17,102.6253
    47.75%
  • 2034
    $ 17,957.7565
    55.13%
  • 2035
    $ 18,855.6443
    62.89%
  • 2036
    $ 19,798.4266
    71.03%
  • 2037
    $ 20,788.3479
    79.59%
  • 2038
    $ 21,827.7653
    88.56%
  • 2039
    $ 22,919.1536
    97.99%
  • 2040
    $ 24,065.1112
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 11,575.73
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 11,577.3157
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 11,586.8300
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 11,623.3014
    0.41%
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FIUSD kaina yra $11,575.73. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FIUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $11,577.3157. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FIUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $11,586.8300. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FIUSD kaina yra $11,623.3014. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainų statistika

--
----

--

$ 48.57M
$ 48.57M$ 48.57M

4.20K
4.20K 4.20K

--
----

--

Naujausia FIUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FIUSD turi 4.20K apyvartą ir $ 48.57M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sygnum FIUSD Liquidity Fund, dabartinė Sygnum FIUSD Liquidity Fund kaina yra 11,575.73USD. Apyvartinė Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) pasiūla yra 4.20K FIUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $48,571,763.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 1.36
    $ 11,575.73
    $ 11,574.37
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 9.5279
    $ 11,575.73
    $ 11,535.07
  • 30 dienų
    0.35%
    $ 40.8032
    $ 11,575.73
    $ 11,535.07
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sygnum FIUSD Liquidity Fund kaina pasikeitė $1.36, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sygnum FIUSD Liquidity Fund buvo prekiaujama aukščiausia $11,575.73 ir žemiausia $11,535.07. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo FIUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sygnum FIUSD Liquidity Fund įvyko 0.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $40.8032 vertę. Tai rodo, kad FIUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kainų prognozės modulis?

Sygnum FIUSD Liquidity Fund Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FIUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sygnum FIUSD Liquidity Fund ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FIUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FIUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FIUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sygnum FIUSD Liquidity Fund potencialą.

Kodėl FIUSD kainų prognozė yra svarbi?

FIUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FIUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, FIUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FIUSD kainų prognozė?
Remiantis Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FIUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FIUSD 2026 m.?
1 vieneto Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FIUSD kaina 2027 m.?
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FIUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FIUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FIUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FIUSD 2030 m.?
1 vieneto Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FIUSD kainų prognozė 2040 metams?
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FIUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.