Suzaku Token (SUZ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Suzaku Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SUZ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Suzaku Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Suzaku Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Suzaku Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Suzaku Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.034930 prekybos kainą 2025 m.

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Suzaku Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.036676 prekybos kainą 2026 m.

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SUZ ateities kaina yra $ 0.038510 su 10.25% augimo norma.

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SUZ ateities kaina yra $ 0.040436 su 15.76% augimo norma.

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUZ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.042457, o augimo norma – 21.55%.

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUZ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.044580, o augimo norma – 27.63%.

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Suzaku Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.072617 prekybos kainą.

Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Suzaku Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.118286 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.034930
    0.00%
  • 2026
    $ 0.036676
    5.00%
  • 2027
    $ 0.038510
    10.25%
  • 2028
    $ 0.040436
    15.76%
  • 2029
    $ 0.042457
    21.55%
  • 2030
    $ 0.044580
    27.63%
  • 2031
    $ 0.046809
    34.01%
  • 2032
    $ 0.049150
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.051607
    47.75%
  • 2034
    $ 0.054188
    55.13%
  • 2035
    $ 0.056897
    62.89%
  • 2036
    $ 0.059742
    71.03%
  • 2037
    $ 0.062729
    79.59%
  • 2038
    $ 0.065866
    88.56%
  • 2039
    $ 0.069159
    97.99%
  • 2040
    $ 0.072617
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Suzaku Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.034930
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.034934
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.034963
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.035073
    0.41%
Suzaku Token (SUZ) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma SUZ kaina yra $0.034930. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Suzaku Token (SUZ) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė SUZ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.034934. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Suzaku Token (SUZ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SUZ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.034963. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Suzaku Token (SUZ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SUZ kaina yra $0.035073. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Suzaku Token kainų statistika

--
----

--

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

29.11M
29.11M 29.11M

--
----

--

Naujausia SUZ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SUZ turi 29.11M apyvartą ir $ 1.01M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Suzaku Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Suzaku Token, dabartinė Suzaku Token kaina yra 0.034930USD. Apyvartinė Suzaku Token (SUZ) pasiūla yra 29.11M SUZ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,006,662.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.77%
    $ 0.001269
    $ 0.035215
    $ 0.033660
  • 7 dienos
    -15.54%
    $ -0.005428
    $ 0.047756
    $ 0.033077
  • 30 dienų
    -27.55%
    $ -0.009623
    $ 0.047756
    $ 0.033077
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Suzaku Token kaina pasikeitė $0.001269, atspindinti 3.77% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Suzaku Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.047756 ir žemiausia $0.033077. Kainos pokytis buvo -15.54%. Ši naujausia tendencija parodo SUZ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Suzaku Token įvyko -27.55%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009623 vertę. Tai rodo, kad SUZ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Suzaku Token (SUZ) kainų prognozės modulis?

Suzaku Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SUZ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Suzaku Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SUZ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Suzaku Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SUZ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SUZ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Suzaku Token potencialą.

Kodėl SUZ kainų prognozė yra svarbi?

SUZ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SUZ dabar?
Pagal jūsų prognozes, SUZ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SUZ kainų prognozė?
Remiantis Suzaku Token (SUZ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SUZ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SUZ 2026 m.?
1 vieneto Suzaku Token (SUZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SUZ kaina 2027 m.?
Suzaku Token (SUZ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SUZ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SUZ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Suzaku Token (SUZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SUZ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Suzaku Token (SUZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SUZ 2030 m.?
1 vieneto Suzaku Token (SUZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SUZ kainų prognozė 2040 metams?
Suzaku Token (SUZ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SUZ kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.