Gaukite Supernova Shards Life Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LFC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Supernova Shards Life Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Supernova Shards Life Coin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Supernova Shards Life Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Supernova Shards Life Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006136 prekybos kainą 2025 m.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Supernova Shards Life Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006443 prekybos kainą 2026 m.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LFC ateities kaina yra $ 0.006765 su 10.25% augimo norma.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LFC ateities kaina yra $ 0.007104 su 15.76% augimo norma.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LFC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007459, o augimo norma – 21.55%.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LFC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007832, o augimo norma – 27.63%.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Supernova Shards Life Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.012757 prekybos kainą.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Supernova Shards Life Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.020781 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006136
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006443
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006765
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007104
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007459
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007832
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008223
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008635
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009066
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009520
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009996
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010495
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011020
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011571
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012150
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012757
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Supernova Shards Life Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.006136
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.006137
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006142
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.006161
    0.41%
Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LFC kaina yra $0.006136. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LFC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006137. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LFC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006142. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Supernova Shards Life Coin (LFC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LFC kaina yra $0.006161. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Supernova Shards Life Coin kainų statistika

--
----

--

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 45.20
$ 45.20$ 45.20

+45.20%

Naujausia LFC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 45.20.
Be to, LFC turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Supernova Shards Life Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Supernova Shards Life Coin, dabartinė Supernova Shards Life Coin kaina yra 0.006136USD. Apyvartinė Supernova Shards Life Coin (LFC) pasiūla yra 0.00 LFC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.006136
    $ 0.006136
  • 30 dienų
    -1.48%
    $ -0.000091
    $ 0.006136
    $ 0.006136
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Supernova Shards Life Coin kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Supernova Shards Life Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.006136 ir žemiausia $0.006136. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo LFC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Supernova Shards Life Coin įvyko -1.48%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000091 vertę. Tai rodo, kad LFC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Supernova Shards Life Coin (LFC) kainų prognozės modulis?

Supernova Shards Life Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LFC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Supernova Shards Life Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LFC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Supernova Shards Life Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LFC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LFC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Supernova Shards Life Coin potencialą.

Kodėl LFC kainų prognozė yra svarbi?

LFC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LFC dabar?
Pagal jūsų prognozes, LFC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LFC kainų prognozė?
Remiantis Supernova Shards Life Coin (LFC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LFC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LFC 2026 m.?
1 vieneto Supernova Shards Life Coin (LFC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LFC kaina 2027 m.?
Supernova Shards Life Coin (LFC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LFC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LFC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Supernova Shards Life Coin (LFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LFC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Supernova Shards Life Coin (LFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LFC 2030 m.?
1 vieneto Supernova Shards Life Coin (LFC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LFC kainų prognozė 2040 metams?
Supernova Shards Life Coin (LFC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LFC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.