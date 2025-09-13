SuperBid (SUPERBID) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SuperBid kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SUPERBID augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SuperBid kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SuperBid kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
SuperBid Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SuperBid galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009112 prekybos kainą 2025 m.

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SuperBid galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009567 prekybos kainą 2026 m.

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SUPERBID ateities kaina yra $ 0.010046 su 10.25% augimo norma.

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SUPERBID ateities kaina yra $ 0.010548 su 15.76% augimo norma.

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUPERBID 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.011076, o augimo norma – 21.55%.

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUPERBID 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011629, o augimo norma – 27.63%.

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SuperBid kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.018943 prekybos kainą.

SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SuperBid kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.030857 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009112
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009567
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010046
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010548
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011076
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011629
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012211
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012822
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013463
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014136
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014843
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015585
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016364
    79.59%
  • 2038
    $ 0.017182
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018041
    97.99%
  • 2040
    $ 0.018943
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SuperBid kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.009112
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.009113
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009121
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.009149
    0.41%
SuperBid (SUPERBID) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SUPERBID kaina yra $0.009112. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SuperBid (SUPERBID) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SUPERBID, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009113. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SuperBid (SUPERBID) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SUPERBID, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009121. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SuperBid (SUPERBID) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SUPERBID kaina yra $0.009149. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SuperBid kainų statistika

--
----

--

$ 70.72K
$ 70.72K$ 70.72K

7.76M
7.76M 7.76M

--
----

--

Naujausia SUPERBID kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SUPERBID turi 7.76M apyvartą ir $ 70.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

SuperBid istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SuperBid, dabartinė SuperBid kaina yra 0.009112USD. Apyvartinė SuperBid (SUPERBID) pasiūla yra 7.76M SUPERBID, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $70,724.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -33.06%
    $ -0.003013
    $ 0.015255
    $ 0.008405
  • 30 dienų
    5.97%
    $ 0.000543
    $ 0.015255
    $ 0.008405
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SuperBid kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SuperBid buvo prekiaujama aukščiausia $0.015255 ir žemiausia $0.008405. Kainos pokytis buvo -33.06%. Ši naujausia tendencija parodo SUPERBID potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SuperBid įvyko 5.97%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000543 vertę. Tai rodo, kad SUPERBID artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SuperBid (SUPERBID) kainų prognozės modulis?

SuperBid Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SUPERBID kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SuperBid ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SUPERBID būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SuperBid kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SUPERBID ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SUPERBID pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SuperBid potencialą.

Kodėl SUPERBID kainų prognozė yra svarbi?

SUPERBID kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SUPERBID dabar?
Pagal jūsų prognozes, SUPERBID pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SUPERBID kainų prognozė?
Remiantis SuperBid (SUPERBID) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SUPERBID kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SUPERBID 2026 m.?
1 vieneto SuperBid (SUPERBID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUPERBID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SUPERBID kaina 2027 m.?
SuperBid (SUPERBID) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SUPERBID kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SUPERBID kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SuperBid (SUPERBID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SUPERBID kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SuperBid (SUPERBID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SUPERBID 2030 m.?
1 vieneto SuperBid (SUPERBID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUPERBID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SUPERBID kainų prognozė 2040 metams?
SuperBid (SUPERBID) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SUPERBID kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.