StupidCoin (STUPID) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite StupidCoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STUPID augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte StupidCoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

StupidCoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
StupidCoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, StupidCoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002325 prekybos kainą 2025 m.

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, StupidCoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002441 prekybos kainą 2026 m.

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STUPID ateities kaina yra $ 0.002563 su 10.25% augimo norma.

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STUPID ateities kaina yra $ 0.002691 su 15.76% augimo norma.

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STUPID 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002826, o augimo norma – 21.55%.

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STUPID 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002967, o augimo norma – 27.63%.

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. StupidCoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004833 prekybos kainą.

StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. StupidCoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007873 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002325
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002441
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002563
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002691
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002826
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002967
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003116
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003271
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003435
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003607
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003787
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003976
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004175
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004384
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004603
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004833
    107.89%
Trumpalaikės StupidCoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002325
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002325
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002327
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002334
    0.41%
StupidCoin (STUPID) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma STUPID kaina yra $0.002325. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

StupidCoin (STUPID) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė STUPID, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002325. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

StupidCoin (STUPID) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STUPID, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002327. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

StupidCoin (STUPID) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STUPID kaina yra $0.002334. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė StupidCoin kainų statistika

--
----

--

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

994.69M
994.69M 994.69M

--
----

--

Naujausia STUPID kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STUPID turi 994.69M apyvartą ir $ 2.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

StupidCoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje StupidCoin, dabartinė StupidCoin kaina yra 0.002325USD. Apyvartinė StupidCoin (STUPID) pasiūla yra 994.69M STUPID, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,312,865.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    22.35%
    $ 0.000424
    $ 0.002335
    $ 0.001891
  • 7 dienos
    28.69%
    $ 0.000667
    $ 0.003678
    $ 0.001793
  • 30 dienų
    -35.85%
    $ -0.000833
    $ 0.003678
    $ 0.001793
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas StupidCoin kaina pasikeitė $0.000424, atspindinti 22.35% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas StupidCoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.003678 ir žemiausia $0.001793. Kainos pokytis buvo 28.69%. Ši naujausia tendencija parodo STUPID potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį StupidCoin įvyko -35.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000833 vertę. Tai rodo, kad STUPID artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia StupidCoin (STUPID) kainų prognozės modulis?

StupidCoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STUPID kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius StupidCoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STUPID būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti StupidCoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STUPID ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STUPID pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą StupidCoin potencialą.

Kodėl STUPID kainų prognozė yra svarbi?

STUPID kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STUPID dabar?
Pagal jūsų prognozes, STUPID pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STUPID kainų prognozė?
Remiantis StupidCoin (STUPID) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STUPID kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STUPID 2026 m.?
1 vieneto StupidCoin (STUPID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STUPID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STUPID kaina 2027 m.?
StupidCoin (STUPID) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STUPID kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STUPID kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StupidCoin (STUPID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STUPID kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StupidCoin (STUPID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STUPID 2030 m.?
1 vieneto StupidCoin (STUPID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STUPID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STUPID kainų prognozė 2040 metams?
StupidCoin (STUPID) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STUPID kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.