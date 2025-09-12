Stride Staked Atom (STATOM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Stride Staked Atom kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STATOM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Stride Staked Atom kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Stride Staked Atom kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:38:53(UTC+8)

Stride Staked Atom Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Stride Staked Atom galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 7.74 prekybos kainą 2025 m.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Stride Staked Atom galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 8.127 prekybos kainą 2026 m.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STATOM ateities kaina yra $ 8.5333 su 10.25% augimo norma.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STATOM ateities kaina yra $ 8.9600 su 15.76% augimo norma.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STATOM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 9.4080, o augimo norma – 21.55%.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STATOM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 9.8784, o augimo norma – 27.63%.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Stride Staked Atom kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 16.0909 prekybos kainą.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Stride Staked Atom kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 26.2103 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 7.74
    0.00%
  • 2026
    $ 8.127
    5.00%
  • 2027
    $ 8.5333
    10.25%
  • 2028
    $ 8.9600
    15.76%
  • 2029
    $ 9.4080
    21.55%
  • 2030
    $ 9.8784
    27.63%
  • 2031
    $ 10.3723
    34.01%
  • 2032
    $ 10.8909
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 11.4355
    47.75%
  • 2034
    $ 12.0072
    55.13%
  • 2035
    $ 12.6076
    62.89%
  • 2036
    $ 13.2380
    71.03%
  • 2037
    $ 13.8999
    79.59%
  • 2038
    $ 14.5949
    88.56%
  • 2039
    $ 15.3246
    97.99%
  • 2040
    $ 16.0909
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Stride Staked Atom kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 7.74
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 7.7410
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 7.7474
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 7.7718
    0.41%
Stride Staked Atom (STATOM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma STATOM kaina yra $7.74. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė STATOM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $7.7410. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STATOM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $7.7474. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Stride Staked Atom (STATOM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STATOM kaina yra $7.7718. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Stride Staked Atom kainų statistika

--
----

--

$ 17.17M
$ 17.17M$ 17.17M

2.22M
2.22M 2.22M

--
----

--

Naujausia STATOM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STATOM turi 2.22M apyvartą ir $ 17.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Stride Staked Atom istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Stride Staked Atom, dabartinė Stride Staked Atom kaina yra 7.74USD. Apyvartinė Stride Staked Atom (STATOM) pasiūla yra 2.22M STATOM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17,166,998.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.09%
    $ -0.007250
    $ 7.88
    $ 7.66
  • 7 dienos
    4.29%
    $ 0.331748
    $ 7.8783
    $ 7.2533
  • 30 dienų
    -1.46%
    $ -0.113720
    $ 7.8783
    $ 7.2533
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Stride Staked Atom kaina pasikeitė $-0.007250, atspindinti -0.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Stride Staked Atom buvo prekiaujama aukščiausia $7.8783 ir žemiausia $7.2533. Kainos pokytis buvo 4.29%. Ši naujausia tendencija parodo STATOM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Stride Staked Atom įvyko -1.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.113720 vertę. Tai rodo, kad STATOM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Stride Staked Atom (STATOM) kainų prognozės modulis?

Stride Staked Atom Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STATOM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Stride Staked Atom ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STATOM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Stride Staked Atom kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STATOM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STATOM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Stride Staked Atom potencialą.

Kodėl STATOM kainų prognozė yra svarbi?

STATOM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STATOM dabar?
Pagal jūsų prognozes, STATOM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STATOM kainų prognozė?
Remiantis Stride Staked Atom (STATOM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STATOM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STATOM 2026 m.?
1 vieneto Stride Staked Atom (STATOM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STATOM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STATOM kaina 2027 m.?
Stride Staked Atom (STATOM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STATOM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STATOM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stride Staked Atom (STATOM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STATOM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stride Staked Atom (STATOM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STATOM 2030 m.?
1 vieneto Stride Staked Atom (STATOM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STATOM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STATOM kainų prognozė 2040 metams?
Stride Staked Atom (STATOM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STATOM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:38:53(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.