STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite STEPN Green Satoshi Token on ETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GST-ETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte STEPN Green Satoshi Token on ETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

STEPN Green Satoshi Token on ETH kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
STEPN Green Satoshi Token on ETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, STEPN Green Satoshi Token on ETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004914 prekybos kainą 2025 m.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, STEPN Green Satoshi Token on ETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005160 prekybos kainą 2026 m.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GST-ETH ateities kaina yra $ 0.005418 su 10.25% augimo norma.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GST-ETH ateities kaina yra $ 0.005689 su 15.76% augimo norma.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GST-ETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005974, o augimo norma – 21.55%.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GST-ETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006272, o augimo norma – 27.63%.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. STEPN Green Satoshi Token on ETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010217 prekybos kainą.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. STEPN Green Satoshi Token on ETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.016643 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004914
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005160
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005418
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005689
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005974
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006272
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006586
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006915
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007261
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007624
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008005
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008406
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008826
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009267
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009731
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010217
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės STEPN Green Satoshi Token on ETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.004914
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.004915
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004919
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.004935
    0.41%
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GST-ETH kaina yra $0.004914. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GST-ETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004915. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GST-ETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004919. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GST-ETH kaina yra $0.004935. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė STEPN Green Satoshi Token on ETH kainų statistika

--
----

--

$ 414.49K
$ 414.49K$ 414.49K

84.33M
84.33M 84.33M

--
----

--

Naujausia GST-ETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GST-ETH turi 84.33M apyvartą ir $ 414.49K bendrą rinkos kapitalizaciją.

STEPN Green Satoshi Token on ETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje STEPN Green Satoshi Token on ETH, dabartinė STEPN Green Satoshi Token on ETH kaina yra 0.004914USD. Apyvartinė STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) pasiūla yra 84.33M GST-ETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $414,491.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -2.01%
    $ -0.000099
    $ 0.011527
    $ 0.004865
  • 30 dienų
    -57.51%
    $ -0.002827
    $ 0.011527
    $ 0.004865
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas STEPN Green Satoshi Token on ETH kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas STEPN Green Satoshi Token on ETH buvo prekiaujama aukščiausia $0.011527 ir žemiausia $0.004865. Kainos pokytis buvo -2.01%. Ši naujausia tendencija parodo GST-ETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį STEPN Green Satoshi Token on ETH įvyko -57.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002827 vertę. Tai rodo, kad GST-ETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) kainų prognozės modulis?

STEPN Green Satoshi Token on ETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GST-ETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius STEPN Green Satoshi Token on ETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GST-ETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti STEPN Green Satoshi Token on ETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GST-ETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GST-ETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą STEPN Green Satoshi Token on ETH potencialą.

Kodėl GST-ETH kainų prognozė yra svarbi?

GST-ETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GST-ETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, GST-ETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GST-ETH kainų prognozė?
Remiantis STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GST-ETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GST-ETH 2026 m.?
1 vieneto STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GST-ETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GST-ETH kaina 2027 m.?
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GST-ETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GST-ETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GST-ETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GST-ETH 2030 m.?
1 vieneto STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GST-ETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GST-ETH kainų prognozė 2040 metams?
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GST-ETH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.